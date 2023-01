Slavospev iz Izraela: 'Kako je Vučić preprečil tretjo svetovno vojno'

Vsaka napaka glede Kosova lahko pripelje do spopada med zahodom in vzhodom, Rusijo in Natom, Kitajsko in ZDA, je prepričan izraelski poslanec Boaz Toporovsky. V svoji kolumni za The Jerusalem Post je tako zapel hvalnico srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, za katerega pravi, da je preprečil tretjo svetovno vojno.

icon-expand Aleksandar Vučić

Globalna politična kriza in napetosti med zahodom in vzhodom, ki se trenutno kažejo v Ukrajini, v ospredje postavljajo potrebo po močnem, razumnem in zmernem vodji, ki zna krmariti med različnimi interesi, s čemer preprečuje spopade in prispeva k mednarodni stabilnosti, pravi izraelski politik Boaz Toporovsky.

Svojo kolumno v enem izmed tamkajšnjih časopisov je posvetil Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije. Toporovsky je namreč prepričan, da je Vučić s svojimi potezami, čeprav stran od medijskih žarometov, preprečil tretjo svetovno vojno. "Ob spominu, da je v Srbiji izbruhnila prva svetovna vojna, si Vučić prizadeva preprečiti novo," je spomnil na leto 1914, ko je po sarajevskem atentatu na avstrijskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda Avstro-Ogrska uradno napovedala Srbiji vojno, s čimer se je začela prva svetovna vojna.

icon-expand Napetosti na Kosovu

Opozori na nenehne napetosti na meji med Srbijo in Kosovom, zanje pa okrivi provokacije Kosova proti srbski manjšini na njegovem spornem ozemlju. Bralce pozove, naj si predstavljajo naslednji scenarij: "Dečka na Kosovu ranijo med tem, ko je nosil badnjak. Ta v bolnišnici umre, Srbija pa se odloči, da zato pošlje vojsko na mejo. V odgovor svoje sile razporedi tudi Nato. Med obema stranema pride do trenj in Natov vojak umre zaradi ponesreči izstreljenega naboja. Nato mora odgovoriti, nato se vmeša Rusija. Ko so oči sveta uprte v Ukrajino in na Kosovo, Kitajska napade Tajvan. Začne se tretja svetovna vojna."

Opozori, da ne gre za namišljen scenarij, in spomni na streljanje na pravoslavni božični večer, ko je policist na Kosovu povsem brez razloga ustrelil dva Srba, eden je bil star 11 let. Čeprav so srbski mediji sprva poročali, da je Albanec na dvojico, ki se je s pravoslavnim badnjakom (hrastovimi vejicami) in srbsko zastavo v rokah vračala proti domu, streljal iz mimo vozečega avtomobila, je preiskava pokazala, da se je trojica najprej sprla. Voznik avtomobila je potrobil pešcema ob cesti, ker ni mogel mimo, prišlo je do prepira, nato pa je potegnil pištolo in začel streljati. "Prepričan sem, da ima Kosovo svoja pojasnila, ampak kako lahko opraviči neprestano nadlegovanje srbske manjšine?" se sprašuje Toporovsky, ki izpostavi stopnjevanje pritiska srbske javnosti na Beograd, naj zavzame bolj ostro stališče do Prištine.

icon-expand Brikade na Kosovu

Za Srbijo pravi, da ima strateško lokacijo v vzhodni Evropi, s katero predstavlja most med vzhodom in zahodom. Kosovske razglasitve neodvisnosti, ki jo EU podpira, Združeni narodi niso priznali, nasprotuje pa ji tudi Rusija, ki podpira ozemeljsko celovitost Srbije, dodaja. Vsaka napaka glede Kosova lahko pripelje do konflikta med zahodom in vzhodom, Rusijo in Natom ter Kitajsko in ZDA, je prepričan.

"V nasprotju s podobo, prikazano v množičnih medijih, si Srbija za razliko od Kosova močno prizadeva, da bi preprečila tretjo svetovno vojno," je zapisal izraelski poslanec, ki sicer pripada sredinski stranki Ješ Atid in je tudi koordinator opozicije.

Po njegovem mnenju to dokazuje dogajanje v zadnjih tednih, ko so kosovski Srbi na severu Kosova postavili cestne barikade, srbska vojska pa je dvignila stanje pripravljenosti. "Nasprotno od trditev, da bo Srbija začela vojno, je Vučić odšel na mejo, da bi rešil spor in dosegel dogovor, ki je preprečil zaostrovanje razmer," Toporovsky piše, kako se je ob tem zanašal tudi na pomoč ameriške administracije, ki je dojela resnost morebitne krize.

icon-expand ZDA in Srbija

Po njegovem mnenju je Vučić, za katerega pravi, da se je naučil iz grozljivih napak na Balkanu v 90. letih, s tem pokazal, kaj je pravo vodenje. Pravi, da se trudi, da bi Balkanu prinesel stabilnost, spomnil je, kako se je s Kosovom pogajal tudi ob podpori takratnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, čeprav je s tem tvegal padec politične priljubljenosti. "Vučić je to počel, ker je verjel, da je to pravilna stvar za prihodnost Srbije in regije," je prepričan avtor v svoji kolumni. Toporovsky ocenjuje, da se pravi voditelj meri po sposobnosti, da vodi narod v pravo smer, ne pa po tem, da mu skuša ugajati. "Da bi preprečili nadaljevanje mednarodnega kaosa, potrebujemo uravnotežene in izkušene voditelje, ki znajo krmariti med različnimi interesi in se izogibati konfliktom," je zaključil. Aleksandar Vučić: prvi srbski voditelj, ki ima tako podporo zahoda kot vzhoda Vučić si je lani spomladi priboril že drugi predsedniški mandat na čelu Srbije. Tako kot njegova zmaga pravzaprav ni bila pod vprašajem, je nesporno tudi to, da je Vučić najmočnejši srbski voditelj od Slobodana Miloševića dalje.

Hkrati je prvi srbski voditelj, ki ima tako podporo zahoda kot vzhoda, medtem ko na domačem terenu zna loviti ravnotežje tako med proevropskimi kot med proruskimi Srbi in srbskimi nacionalisti. To se je pokazalo tudi v primeru ruske invazije na Ukrajino, kjer je po nerodnih začetkih v odzivanju na vojno na koncu vendarle obsodil invazijo, a se vseeno ni pridružil sankcijam zahoda proti Rusiji. Vse to so tudi razlogi za njegovo priljubljenost in nemoč opozicije na volitvah. Niso pa edini. Pod Vučićem je Srbija namreč spet postala ena od vodilnih sil v regiji in je v zadnjih letih tudi infrastrukturno napredovala, uspehi Vučića pa se v javnosti izpostavljajo veliko bolj kot neuspehi, korupcija in klientelizem.

icon-expand Aleksandar Vučić

Vučić ima skupaj s SNS nadzor nad vlado, pravosodjem, tajnimi službami in tudi večino medijev. Ti si ga ne upajo kritizirati, ker je prevzel tudi nadzor nad oglaševanjem, njihovim glavnim virom financiranja. Po drugi strani pa kot pravi populist že vseskozi izvaja svoj nacionalni program. Ob tem pa se mu je v nasprotju z madžarskim kolegom Viktorjem Orbanom uspelo izogniti sankcijam Zahoda.