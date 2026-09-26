Sled črtaste kravate vodi v Srbijo: misterij umora televizijske voditeljice

Londonska policija po 27 letih znova odpira preiskavo umora britanske televizijske voditeljice Jill Dando. Preiskovalci z novo tehnologijo za izboljšavo videoposnetkov analizirajo gradivo nadzornih kamer, ki bi lahko pomagalo razkriti identiteto skrivnostnega moškega, posnetega nedaleč od prizorišča kmalu po umoru. Časnik Daily Mirror ga povezuje z Miloradom Ulemekom, nekdanjim poveljnikom srbske enote za specialne operacije, znanim pod vzdevkom Legija. Njegova morebitna vpletenost v umor sicer ni bila nikoli ni dokazana. Zaradi preiskave so sicer preiskovalci nerešenih primerov zadnjih deset mesecev iskali in digitalizirali izvirne posnetke, ki naj bi bili spravljeni med 223 škatlami dokaznega gradiva v policijskih arhivih. Zdaj jih lahko znova analizirajo s postopki, ki ob umoru leta 1999 niso bili na voljo.

Moški X, črtasta kravata in ime iz srbskega kriminalnega podzemlja

Zanimanje za posnetek je povezano predvsem z večletnim poročanjem Daily Mirrorja, ki je v ospredje postavil Milorada Ulemeka, znanega pod vzdevkom Legija. Nekdanji pripadnik francoske tujske legije je pozneje poveljeval srbski enoti za specialne operacije. Zaradi vloge pri organizaciji umora srbskega premierja Zorana Đinđića je bil leta 2007 obsojen na 40 let zapora. Mirror je njegovo ime v povezavi z Dandojevo izpostavil leta 2024. Strokovnjak za forenzično analizo videoposnetkov Emi Polito je primerjal Ulemekove fotografije s podobo moškega X ter opozoril na podobnosti v obliki ust, brade, lasne meje, nosu in ušesa. Časnik je pozneje poročal še o fotografiji Ulemeka s črtasto kravato, podobno tisti, ki jo nosi neznanec na posnetku. Drugi del te sledi so pričevanja ljudi, ki so se po umoru obrnili na policijo. Voznica, ki je na dan streljanja peljala po Fulham Palace Road, je povedala, da je opazila moškega v obleki, ki je zelo hitro tekel. Približno mesec pozneje je na posnetku prepoznala moškega X kot človeka, ki ga je videla na cesti. Preiskovalci njene povezave niso sprejeli, ker se njen prvotni opis po njihovi presoji ni ujemal z moškim na posnetku. Ista ženska je po objavi Ulemekovih fotografij za Mirror povedala, da je prepričana, da je videla njega. Druga priča je časniku dejala, da je "80-odstotno" prepričana, da je bil Ulemek človek, ki je na istem odseku ceste skoraj stekel pred njen kombi.

Preiskovalci upajo, da bodo s pomočjo izboljšane tehnologije dosegli preboj. FOTO: Shutterstock

Kdo je bila Jill Dando?

Jill Wendy Dando se je rodila 9. novembra 1961 v angleškem obmorskem mestu Weston-super-Mare. Novinarsko pot je začela kot pripravnica pri lokalnem tedniku Weston Mercury, pri katerem sta delala tudi njen oče in starejši brat Nigel. Po delu v tiskanih medijih je leta 1985 prišla na BBC Radio Devon, nato pa se preselila na regionalno televizijo in pred kamere informativne oddaje Spotlight. Leta 1988 je iz regionalnega okolja prestopila na nacionalno televizijo v Londonu. Vodila je jutranji program, informativne oddaje in potovalno oddajo Holiday. Njena prepoznavnost zato ni bila vezana le na poročanje o najtežjih dogodkih: gledalci so jo poznali tudi iz precej lahkotnejših televizijskih vsebin. Leta 1997 je prejela priznanje BBC Personality of the Year. Od leta 1995 je z Nickom Rossom vodila Crimewatch, oddajo, ki je gledalce pozivala k pomoči pri razreševanju kaznivih dejanj. Prav ta del njene kariere je pozneje močno zaznamoval ugibanja o motivu za umor. Bi lahko nekdo napadel voditeljico oddaje, ki je pomagala iskati storilce? Njena poklicna prepoznavnost je preiskovalcem odprla veliko možnih smeri, ni pa ponudila jasnega odgovora. Tudi zasebno je načrtovala novo življenjsko poglavje. Decembra 1997 je prek skupne prijateljice spoznala ginekologa Alana Farthinga. Zaroko sta javno oznanila januarja 1999, poroko pa načrtovala za 25. september istega leta. Ko je bila umorjena, je do poroke manjkalo pet mesecev. Na televiziji je medtem začenjala nov projekt. Prva epizoda oddaje Antiques Inspectors, ki jo je vodila, je bila predvajana 25. aprila 1999, dan pred njeno smrtjo. Snemanje zadnje epizode serije so končali le nekaj dni prej.

Jutro, ko se je vrnila po dokumente

26. aprila 1999 je Dandojeva zapustila Farthingov dom v londonskem Chiswicku in se z avtomobilom odpravila do svoje hiše na naslovu 29 Gowan Avenue v Fulhamu. Čeprav jo poročila pogosto opisujejo kot umorjeno pred domačimi vrati, je za razumevanje primera pomembna podrobnost, da tam takrat ni več redno živela. Hišo je prodajala in jo obiskovala le občasno. Tistega dopoldneva je prišla po pogodbeno dokumentacijo, ki ji jo je njen agent poslal po telefaksu. Do vhodnih vrat je prišla približno ob 11.32. Po rekonstrukciji napada jo je storilec presenetil od zadaj, ko je nameravala odkleniti vrata, in jo ustrelil v glavo. Izstrelil je eno kroglo. Forenzična preiskava je pokazala, da je šlo za strelivo kalibra 9 mm Short in da je bilo orožje ob strelu prislonjeno ob njeno glavo. Sosed Richard Hughes je zaslišal krik, ne pa tudi strela. Sprva je pomislil, da je nekdo nekoga presenetil. Ko je pogledal skozi okno, je videl moškega, ki je odhajal od njene hiše, ne da bi takoj razumel, kaj se je zgodilo. Sosedje so nato našli Dandojevo in poklicali pomoč. Policija je bila obveščena ob 11.47. Prepeljali so jo v bolnišnico Charing Cross, kjer so potrdili njeno smrt. Njen občasni obisk hiše je postal eno ključnih vprašanj preiskave. Če je bil napad načrtovan, kako je storilec vedel, da bo prav tistega dopoldneva prišla tja? Jo je opazoval, ji sledil ali je imel informacije o njenih načrtih? Posnetki dela njene zadnje poti niso pokazali očitnega zasledovalca.

Ni jasno ali jije kdo sledil do njenega doma. FOTO: Thinkstock

Velika preiskava brez jasnega motiva

Preiskava je dobila ime Operation Oxborough. Že v prvih šestih mesecih so preiskovalci govorili z več kot 2500 ljudmi in zbrali več kot tisoč izjav. Preverjali so njene osebne odnose, poklicno življenje in številne informacije, ki jih je prinesla izjemna medijska pozornost. Njena javna prepoznavnost je pomenila, da jo je poznalo neprimerno več ljudi, kot jih je lahko poznala sama. Med preiskovalnimi smermi so bili maščevanje zaradi oddaje Crimewatch, napad obsedenega posameznika, motiv iz njenega zasebnega življenja in naročen umor. Preiskovalci so številne možnosti po preverjanju zavrnili oziroma zanje niso našli potrditve. Različne so bile tudi razlage načina napada. Nekateri so v hitrem strelu iz neposredne bližine videli znak poklicnega morilca. Drugi so opozarjali na okoliščine, ki naj bi govorile proti skrbno načrtovani profesionalni operaciji, med njimi izbiro prizorišča in domnevne značilnosti orožja. Za BBC je primer dobil še posebej bolečo razsežnost: oddaja Crimewatch, v kateri je Dandojeva pomagala predstavljati nerešene zločine, je morala rekonstruirati njen umor in gledalce prositi za informacije o njenem morilcu.

Barry George: obsodba, mikroskopski delec in oprostitev

Skoraj leto po umoru se je pozornost preiskovalcev osredotočila na Barryja Georgea, ki je živel nekaj sto metrov od hiše Dandojeve. Aretirali so ga 25. maja 2000 in ga tri dni pozneje obtožili umora. Tožilstvo je v njegovem zanimanju za orožje in televizijske osebnosti, najdenih fotografijah ter pričevanjih o njegovem domnevnem gibanju iskalo povezavo z zločinom. Osrednje mesto med materialnimi dokazi je imel en sam mikroskopski delec ostankov, ki nastanejo pri strelu. Našli so ga v žepu Georgeovega plašča. Po podatkih britanske Komisije za pregled kazenskih zadev, CCRC, je imel podobnosti z ostanki, najdenimi na Dandojevi, in je bil glavni dokaz, na podlagi katerega je bil George obsojen. Obramba pod vodstvom odvetnika Michaela Mansfielda je oporekala njegovi dokazni vrednosti. Med drugim je opozarjala na možnost navzkrižne kontaminacije, torej da bi se delec lahko prenesel na oblačilo in ne bi nujno izviral iz Georgeovega streljanja. Izpodbijala je tudi pričevanja o njegovem domnevnem zadrževanju v bližini hiše ter opozarjala na razlike v opisih oblačil in videza. Porota ga je 2. julija 2001 kljub temu spoznala za krivega. Obsojen je bil na dosmrtni zapor. Toda primer s tem ni bil končan. CCRC je med pregledom obsodbe pridobila nova izvedenska mnenja, ki so postavila pod vprašaj prvotno razlago ostankov streljanja in dokazno težo, ki jim je bila pripisana na sojenju. Junija 2007 je primer predložila pritožbenemu sodišču. To je novembra istega leta obsodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje. Na ponovljenem sojenju je bil George 1. avgusta 2008 oproščen. Umor Jill Dando je ostal nerešen.

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