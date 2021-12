Sledenje trendom: 14-letnica skoraj ostala brez ustnice

Deklica si je debelejših ustnic zaželela, potem ko so njene prijateljice začele hoditi na postopke povečevanja ustnic. Toda ti lepotni popravki niso poceni in cena okoli 100 evrov je bila za dekle previsoka, zato je začela na spletu iskati načine, kako povečati ustnice.

Uporabila je kozmetično olje za obraz, injekcijsko iglo in sledila video napotkom, ki jih je našla na spletu. Čez eno uro je njena ustnica začela močno otekati. Starši so deklico nato še pravočasno pripeljali v bolnišnico, saj zdravniki pravijo, da je le malo manjkalo, pa bi izgubila ustnico.

Zdravljenje še vedno poteka, dekle, ki je prestalo več operacij, pa lahko pije s pomočjo slamice in uživa le pasirano hrano. "Moja ustnica je zdaj že precej manjša, prej je vse samo viselo. Še dobro, da olja nisem vbrizgala tudi v zgornjo ustnico," je novinarjem v bolnišnici povedala Julija.

Priznala je tudi, da je željo po večjih ustnicah skrivala pred starši: "Vedela sem, da bodo proti, zato jim nisem ničesar povedala. Želela sem biti lepša, popolnejša. Mislila sem, da olje samo vlaži. Nisem si predstavljala, da se lahko zgodi kaj takšnega."

A posledice so lahko hude, opozarja zdravnik Taras Pohoreliuk: "To lahko povzroči nekrozo tkiva in izgubo dela ali celo celotne spodnje ustnice. Ta olja so za nego kože, kako se obnašajo v mišicah in tkivih, ni znano. Poleg tega niso kot na primer uhan, ki ga jasno vidimo in ga lahko odstranimo. Žal olja ni mogoče najti in odstraniti."

Kako dolgo bo trajalo Julijino okrevanje, zdravniki ne vedo. Je pa jasno njihovo opozorilo: "Takšen poseg mora opraviti specialist z medicinsko izobrazbo, ki je opravil vsa izobraževanja, zelo dobro pozna anatomijo in uporablja samo certificirana sredstva."