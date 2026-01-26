Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Po smrti 19-letnice: evtanizacija tropa dingov

Brisbane, 26. 01. 2026 12.03 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
M.V.
Dingo na plaži

Vlada avstralske zvezne države Queenslanda je sporočila, da trop, povezan s smrtjo 19-letnice, predstavlja "nesprejemljivo tveganje za javno varnost". Trop dingov, povezan s smrtjo kanadske turistke Piper James na avstralskem otoku K'gari, bo uničen, so sporočili. Medtem pa staroselci nasprotujejo odločitvi, ki da jo je vlada sprejela brez posvetovanja z njimi.

Minister za okolje Andrew Powell je v nedeljo dejal, da bodo evtanazirali celoten trop desetih živali. Gre za trop, ki so ga povezali s smrtjo 19-letne Piper James v ponedeljek. Obdukcija, objavljena v petek, je razkrila, da je šlo za kombinacijo utopitve in ugrizov dingov. Ti so se zgodili pred utopitvijo, vendar pa niso povzročili takojšnje smrti. 

Na otoku, približno 380 kilometrov severno od Brisbana, glavnega mesta Queenslanda, živi približno 200 dingov, ki so sveti za domorodno ljudstvo Butchulla. Imenujejo jih wongari in so posebej omenjeni na seznamu svetovne dediščine otoka K'gari.

"Ta tragedija je globoko prizadela prebivalce Queenslanda in se dotaknila src ljudi po vsem svetu," je v izjavi dejal Powell. Tiskovni predstavnik oddelka je povedal, da so čuvaji ves teden pozorno spremljali krdelo dingov, vpletenih v incident, in opazili agresivno vedenje. Ocenili so jih kot "nesprejemljivo tveganje za javno varnost".

Powell je dejal, da bodo dinge "odstranili in humano evtanazirali". "To je težka odločitev, vendar verjamem, da je pravilna in v javnem interesu," je dejal Powell.

Preberi še Mrtvo 19-letnico našli v Avstraliji, truplo obkrožalo krdelo dingov

Tajnica aboriginske organizacije Butchulla, Christine Royan, je odločitev označial za "iztrebljenje". K'gari je sicer narodni park in je v lasti domorodcev. Prebivalstvo Butchulla soupravlja otok v sodelovanju z državno vlado.

V soboto je bilo odstranjenih šest živali, vendar je Royanova povedala, da se s tradicionalnimi lastniki otoka o odločitvi niso posvetovali niti jih o njej niso obvestili vse do nedelje, kljub načrtu upravljanja otoka. "Bila sem osupla," je dejala. "Ta vlada nima spoštovanja do staroselcev. To je sramota."

 

Napadi dingov so v zadnjih letih postali pogosti, smrtonosni incidenti pa so redki. Mlado Azario Chamberlain je leta 1980 ubil dingo blizu Alice Springsa v Severnem teritoriju. Njeno mati, Lindy Chamberlain, pa so nekaj časa sodno preganjali zaradi domnevnega umora hčerke, kot je bilo prikazano v filmu Krik v temi.

Leta 2001 je dingo ubil devetletnega Clintona Gagea, kar je sprožilo kontroverzno pobijanje živali. Približno 30 živali je bilo takrat ubitih v potezi, zvezna vlada pa je ukrep označila za "nelogičen".

Državna vlada je od takrat uvedla vrsto drugih ukrepov za zaščito ljudi pred živalmi, kot so ograje in opozorilni znaki. Butchulla in naravovarstveniki že dolgo krivijo turizem za napade na otoku.

dingo napad avstralija evtanazija smrt

Stevanović pravnomočno obsojen

Dolencu zelena luč za položaj guvernerja Banke Slovenije

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
26. 01. 2026 13.03
Nekje v naravi morajo tudi dingi imeti svoj habitat ne samo v živalskem vrtu.
Odgovori
0 0
NotMe
26. 01. 2026 12.52
Čakajte malo, punca, polna sama sebe (zapis sem 19 in ne moreš me ustaviti na spletu) se odklati v rezervat in jo tam kasira, potem pa postrelijo nič krive živali, ki pač niso bile pri volji za selfi?
Odgovori
+3
4 1
BBcc
26. 01. 2026 12.58
Kot morski psi ne ob obalah.
Odgovori
+1
1 0
spam1
26. 01. 2026 13.04
Tako je, ko si na vrhu prehranjevalne verige. Enako je z nič krivimi gazelami, ki se odklatijo v rezervat in jo tam kasirajo od levov ...
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
26. 01. 2026 12.45
lepo ane,kaj pa se ima tam za plaziti naokoli,dingi so pa bili siti
Odgovori
+7
7 0
sLOVEnec56
26. 01. 2026 12.36
Za njih je očitno vse sveto! Še digi, ki so v Avstraliji šele par-sto let.
Odgovori
-2
1 3
Yarmouth lad
26. 01. 2026 12.32
Ljudje smo v bistvu se vedno samo krvolocne zivali, sami dnevno pobijano na milijone zivali, za brano in zabavo, ko pa gival ubije cloveka sledi mascevanje... tako da me ne cudi, kaj se dogaja v Gazi, Ukrajini, po svetu. Masaker za masakrom....
Odgovori
+3
7 4
Big M
26. 01. 2026 12.39
Reči mi da nimaš pojma o naravi, brez, da mi rečeš, da nimaš pojma o naravi
Odgovori
+0
3 3
Roadkill
26. 01. 2026 12.27
Narobe. Življenje ubija
Odgovori
+1
1 0
aljoteam
26. 01. 2026 12.27
Sramotno res, da se mimo domačinov sprejema take odločitve. Kolonizarji res ne morejo iz svoje kože.
Odgovori
+5
8 3
York
26. 01. 2026 12.25
Ne moreš imeti zavarovano območje s tropi divjih dingov in se hkrati iti odprt turizem. Tudi po narodnih parkih v Afriki se turisti ne sprehajajo prosto naokoli.
Odgovori
+8
8 0
Big M
26. 01. 2026 12.24
Hjoj, uboga punca! Kaj je mogla prestati zadnje ure...😔
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, tehtnice čaka globok pogovor
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
La Toya, Igor Mikič in Carmen Osovnikar vstopajo na Kmetijo
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
vizita
Portal
Bariatrična operacija želodca: komu je namenjena in zakaj pomaga pri zdravljenju debelosti
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Vodovodarji in električarji zmagovalci AI revolucije?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469