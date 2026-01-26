Po smrti 19-letnice: evtanizacija tropa dingov

Minister za okolje Andrew Powell je v nedeljo dejal, da bodo evtanazirali celoten trop desetih živali. Gre za trop, ki so ga povezali s smrtjo 19-letne Piper James v ponedeljek. Obdukcija, objavljena v petek, je razkrila, da je šlo za kombinacijo utopitve in ugrizov dingov. Ti so se zgodili pred utopitvijo, vendar pa niso povzročili takojšnje smrti.

Na otoku, približno 380 kilometrov severno od Brisbana, glavnega mesta Queenslanda, živi približno 200 dingov, ki so sveti za domorodno ljudstvo Butchulla. Imenujejo jih wongari in so posebej omenjeni na seznamu svetovne dediščine otoka K'gari.

"Ta tragedija je globoko prizadela prebivalce Queenslanda in se dotaknila src ljudi po vsem svetu," je v izjavi dejal Powell. Tiskovni predstavnik oddelka je povedal, da so čuvaji ves teden pozorno spremljali krdelo dingov, vpletenih v incident, in opazili agresivno vedenje. Ocenili so jih kot "nesprejemljivo tveganje za javno varnost".

Powell je dejal, da bodo dinge "odstranili in humano evtanazirali". "To je težka odločitev, vendar verjamem, da je pravilna in v javnem interesu," je dejal Powell.