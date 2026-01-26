Po smrti 19-letnice: evtanizacija tropa dingov

Minister za okolje Andrew Powell je v nedeljo dejal, da bodo evtanazirali celoten trop desetih živali. Gre za trop, ki so ga povezali s smrtjo 19-letne Piper James v ponedeljek. Obdukcija, objavljena v petek, je razkrila, da je šlo za kombinacijo utopitve in ugrizov dingov. Ti so se zgodili pred utopitvijo, vendar pa niso povzročili takojšnje smrti.
Na otoku, približno 380 kilometrov severno od Brisbana, glavnega mesta Queenslanda, živi približno 200 dingov, ki so sveti za domorodno ljudstvo Butchulla. Imenujejo jih wongari in so posebej omenjeni na seznamu svetovne dediščine otoka K'gari.
"Ta tragedija je globoko prizadela prebivalce Queenslanda in se dotaknila src ljudi po vsem svetu," je v izjavi dejal Powell. Tiskovni predstavnik oddelka je povedal, da so čuvaji ves teden pozorno spremljali krdelo dingov, vpletenih v incident, in opazili agresivno vedenje. Ocenili so jih kot "nesprejemljivo tveganje za javno varnost".
Powell je dejal, da bodo dinge "odstranili in humano evtanazirali". "To je težka odločitev, vendar verjamem, da je pravilna in v javnem interesu," je dejal Powell.
Tajnica aboriginske organizacije Butchulla, Christine Royan, je odločitev označial za "iztrebljenje". K'gari je sicer narodni park in je v lasti domorodcev. Prebivalstvo Butchulla soupravlja otok v sodelovanju z državno vlado.
V soboto je bilo odstranjenih šest živali, vendar je Royanova povedala, da se s tradicionalnimi lastniki otoka o odločitvi niso posvetovali niti jih o njej niso obvestili vse do nedelje, kljub načrtu upravljanja otoka. "Bila sem osupla," je dejala. "Ta vlada nima spoštovanja do staroselcev. To je sramota."
Napadi dingov so v zadnjih letih postali pogosti, smrtonosni incidenti pa so redki. Mlado Azario Chamberlain je leta 1980 ubil dingo blizu Alice Springsa v Severnem teritoriju. Njeno mati, Lindy Chamberlain, pa so nekaj časa sodno preganjali zaradi domnevnega umora hčerke, kot je bilo prikazano v filmu Krik v temi.
Leta 2001 je dingo ubil devetletnega Clintona Gagea, kar je sprožilo kontroverzno pobijanje živali. Približno 30 živali je bilo takrat ubitih v potezi, zvezna vlada pa je ukrep označila za "nelogičen".
Državna vlada je od takrat uvedla vrsto drugih ukrepov za zaščito ljudi pred živalmi, kot so ograje in opozorilni znaki. Butchulla in naravovarstveniki že dolgo krivijo turizem za napade na otoku.
