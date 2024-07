Sledila sanjam in se preselila v Dubaj, po napadu moža pa ji grozi zapor

Tori je povedala, da si je po napadu, zaradi katerega je imela hude modrice in druge poškodbe, poskušala vzeti življenje. Toda potem, ko so jo odpeljali na policijsko postajo, se zdaj sooča z obtožbami uživanja alkohola in poskusa samomora, zagovarjati se bo morala na sodišču v Dubaju.

Povedala je tudi, da ne more zapustiti države, ker je bil njen potni list blokiran, kar pomeni, da ne more odpotovati domov na Irsko.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo na sodišču naslednji teden. Obupno želim iti domov na Irsko in vse to pustiti v preteklosti," je še dodala po poročanju irskih medijev, za pomoč pa zaprosila tudi politiko.

Skupina za pomoč DiD, ki ji stoji ob strani, medtem opozarja, da bi se v primeru obsodbe lahko soočila z dolgo zaporno kaznijo v zaporu, znanem po "zlorabah človekovih pravic in mučenju".

Radha Stirling, izvršna direktorica Detained in Dubai, je zato jasna: "Dubajske oblasti pozivamo, naj nemudoma opustijo obtožbe proti Tori, odpravijo prepoved potovanja in ji dovolijo, da z mamo odleti domov na Irsko."

Dodala je tudi, da je nenavadno, da se Dubaj promovira kot destinacija zabave, v resnici pa so ljudje še vedno redno obtoženi uživanja in posedovanja alkohola.

Irske oblasti so za Guardian povedale, da so pripravljene pomagati.

Irsko ministrstvo za zunanje zadeve je za Sky News povedalo, da je "seznanjeno s primerom in zagotavlja konzularno pomoč. Kot pri vseh konzularnih primerih, pa oddelek ne komentira podrobnosti posameznih primerov".

Za svojo nečakinjo se je v medijih zavzela tudi njena teta. Svojo nečakinjo je opisala kot "lepo mlado žensko", ki je "zabavna in rada potuje". Dejala je, da je bila služba pri Emirates zanjo izpolnitev sanj: "Oboževala je Dubaj in tam je imela dobro mrežo prijateljev."

A zdaj se sanje spreminjajo v nočno moro, čeprav so oblasti že 2018 trdile, da se bodo osredotočili na zdravljenje in ne na kaznovanje žrtev poskusov samomorov.

Medtem pa različne organizacije ljudi vse bolj svarijo pred iluzijo blišča življenja v Dubaju. V začetku tega leta so britanske ženske, ki se hvalijo z novimi razkošnimi življenji, ki jih financirajo možje milijonarji v Dubaju, opozorili, da jih lahko partnerji vsak trenutek brez zaščite vržejo na cesto.

Strokovnjaki so razkrili porast pritožb ne le žensk, ampak tudi moških, ki so jih premožni partnerji izdali in zavrgli, potem ko so se odločili za selitev na Bližnji vzhod.

Opozorilo prihaja sredi trenda na TikToku in Instagramu, ko ženske iz Združenega kraljestva delijo posnetke nakupovalnih izletov v Združenih arabskih emiratih po poroki z bogatimi možmi, poroča Daily Mail.

Vendar pa obstaja "temna stran" Dubaja, ki jo mnoge ženske odkrijejo šele prepozno, pravi Samara Iqbal iz Aramas International Lawyers iz Manchestra. Čeprav ima njeno podjetje sedež v Manchestru, zdaj že toliko ljudi potrebuje pomoč, da so se odločili za odprtje novih podružnic v Abu Dabiju, Katarju in Savdski Arabiji.