'Slepa potnica' na letališču v Dubaju povzročila večurno zamudo

Med raztovarjanjem letala, ki je na dubajsko letališče prispelo iz Indije, so našli kačo, ki je v voznem redu povzročila dolge zamude. Na stezo so takoj prispeli gasilci, ki so živalsko potnico iz Indije odstranili s plovila, letalo pa v primeru, da se na njem skriva še kakšna, zaplinili.

Letalo bi se sicer kmalu po pristanku moralo podati na nadaljnjo pot, a je za več kot sedem ur obtičalo na tleh, piše Newsweek. Zamuda je potnike močno vznejevoljila, mnogi so o incidentu poročali na svojih družbenih omrežjih.