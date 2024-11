Slepa potnica na letu v Pariz: skrivala se je na stranišču

Incident se je zgodil v torek na Deltinem letu iz New Yorka v Pariz. Ta teden je sicer eden od prometno najbolj obremenjenih dni v letu, saj v ZDA praznujejo dan zahvalnosti. Ameriška uprava za varnost v prometu (TSA) je pretekli teden napovedala, da bo z letalom med prazniki potovalo okoli 18 milijonov Američanov.

Kot je za USA Today pojasnil tiskovni predstavnik TSA David Fitz, je neimenovani potnik na letališču šel skozi varnostni pregled, pri sebi pa ni imel prepovedanih ali sumljivih predmetov. Nato je zaobšel dve kontroli identitete, na letalo pa se je vkrcal brez vozovnice. Kako se je to lahko zgodilo, ameriške oblasti še preiskujejo. Več podrobnosti niso želeli razkriti.

Po poročanju ABC News so slepega potnika odkrili člani posadke tik pred pristankom.

Več podrobnosti je razkril eden od potnikov na letalu, Rob Jackson iz New Yorka. Na Instagramu je zapisal, da jim je posadka po pristanku v Parizu naročila, naj ostanejo na svojih sedežih, saj bo na krov prišla francoska policija. "Vso pot od New Yorka do Pariza smo prepotovali s slepim potnikom," je zapisal in dodal, da gre za žensko, ki se je med vzletom skrila v stranišče.