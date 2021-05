Slepi kitajski plezalec na vrhu sveta: 'Vedno lahko dosežete tisto, kar drugi mislijo, da ne morete'

46-letni Kitajec Čang Hong se je z nepalske strani povzpel na najvišji vrh sveta in tako postal prvi slepi Azijec in tretji slepi človek na svetu, ki ga je osvojil. Čang je 24. maja skupaj s tremi vodiči zaključil 8.849 metrov visok vzpon in se v bazni tabor vrnili v četrtek.