Slepi potnik, ki se je skrival v podvozju letala, preživel let do Maastrichta

The Independentporoča, da so 16-letnega kenijskega državljana našli v četrtek, ko je tovorno letalo pristalo v nizozemskem mestu Maastricht. Tiskovni predstavnik letališča je za lokalne medije dejal, da je imel mladenič izjemno srečo, da je preživel. Temperature v prostoru za podvozje so namreč med letom iz Londona na Nizozemsko padle pod minus 30 stopinj Celzija.

Najstnik se trenutno nahaja v bolnišnici zaradi hude pohladitve, sicer pa naj bi bil v razmeroma dobrem zdravstvenem stanju.

Nizozemska policija dogodek že preiskuje. Domnevajo, da se je najstnik v pristajalno podvozje skril že v Nairobiju. Letalo prevoznika Turkish Airlines je nato poletelo proti Londonu s postankom v Istanbulu. Incident preiskujejo tudi v smeri morabitnih povezav s trgovino z ljudmi.