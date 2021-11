Slepi potnik preživel let iz Gvatemale v Miami

Ameriška agencija za carinsko in mejno zaščito je potrdila incident, potem ko je na spletu zaokrožil posnetek nepoškodovanega moškega, ki sedi na tleh ob letalu. "Na mednarodnem letališču v Miamiju smo prijeli 26-letnika, ki se je v soboto zjutraj skušal pretihotapiti v državo v pristajalnem mehanizmu letala, ki je prispelo iz Gvatemale," so zapisali.

Dodali so, da je moškega na kraju pregledala nujna medicinska služba, nato pa so ga odpeljali na pregled v bolnišnico.

Letalska družba American Airlines je v izjavi zapisala, da gre za let 1182 iz Gvatemale v Miami, ki je trajal dve uri in pol. V ZDA je letalo pristalo okoli 10. ure zjutraj po lokalnem času, nato pa so posadko mejni organi obvestili o "varnostni težavi".