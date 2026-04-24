Tujina

Slepi potnik v Zagrebu: zavitega okoli platišča našli slepca

Zagreb, 24. 04. 2026 10.54 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.V.
Slepec

Lastnik avtomobila v Remetincu je nič hudega sluteč odšel do svojega avtomobila, ko je na gumi opazil nekaj zavitega okoli platišča. Ko se je spustil bližje, je videl kačo oziroma kar je mislil, da je kača, ki je zdrsnila s platišča na tla garaže. Izkazalo se je, da gre za navadnega slepca, kuščarja, ki je sicer sila podoben kači.

Zavetišče za zapuščene živali mesta Zagreb je prejelo nenavaden poziv k intervenciji, ko naj bi v garaži družinske hiše v Remetincu opazili kačo.

Najprej so zaprosili, naj jim lastniki hiše pošljejo fotografijo, ko pa so jo prejeli, so bili precej presenečeni, poroča Net.hr. Ni šlo namreč za kačo, temveč za kači podobnega kuščarja, slepca. A ker slepec v Zagrebu ni avtohtona vrsta, jim je bilo takoj jasno, da se je ta v metropolo "prišlepal" kot slepi potnik.

Od kod je prišel, ne vedo, sklepajo pa, da so ga lastniki pripeljali iz Konavlov, občine v bližini Dubrovnika. Specifično naj bi sicer bil to žoltoplaz, kuščar iz družine slepcev, ki je razširjen tudi v Sloveniji.

"Kar je nenavadno, je to, da so ljudje, katerih avtomobili so bili v garaži, na jugu države nazadnje bili septembra lani. To pomeni, da je slepec na njihovem naslovu skrivaj živel več kot pol leta," pravijo v zavetišču. Kje je bil skrit, ostaja uganka.

Lastniki so imeli garažo čisto in urejeno, tako da ni izključena možnost, da se je slepec ves čas, skoraj vsak dan, vozil z njimi v avtomobilu.

A strokovnjaki iz Živalskega vrta Zagreb menijo, da je ta možnost izjemno majhna. Slepca je iz garaže umaknil eden izmed delavcev Živalskega vrta in ga odpeljal v zatočišče za divje živali. 

slepec žival avtomobil garaža hrvaška

Amenhotep
24. 04. 2026 12.16
Slepec je bil slepi potnik .
dule100
24. 04. 2026 12.11
V Beljaku so pa za vetrobranskim steklom opazili čebelo!😂
NeXadileC
24. 04. 2026 11.43
In to si zasluži prispevek...
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
