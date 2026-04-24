Slepi potnik v Zagrebu: zavitega okoli platišča našli slepca

Najprej so zaprosili, naj jim lastniki hiše pošljejo fotografijo, ko pa so jo prejeli, so bili precej presenečeni, poroča Net.hr. Ni šlo namreč za kačo, temveč za kači podobnega kuščarja, slepca. A ker slepec v Zagrebu ni avtohtona vrsta, jim je bilo takoj jasno, da se je ta v metropolo "prišlepal" kot slepi potnik.

Zavetišče za zapuščene živali mesta Zagreb je prejelo nenavaden poziv k intervenciji, ko naj bi v garaži družinske hiše v Remetincu opazili kačo.

Od kod je prišel, ne vedo, sklepajo pa, da so ga lastniki pripeljali iz Konavlov, občine v bližini Dubrovnika. Specifično naj bi sicer bil to žoltoplaz, kuščar iz družine slepcev, ki je razširjen tudi v Sloveniji.

"Kar je nenavadno, je to, da so ljudje, katerih avtomobili so bili v garaži, na jugu države nazadnje bili septembra lani. To pomeni, da je slepec na njihovem naslovu skrivaj živel več kot pol leta," pravijo v zavetišču. Kje je bil skrit, ostaja uganka.

Lastniki so imeli garažo čisto in urejeno, tako da ni izključena možnost, da se je slepec ves čas, skoraj vsak dan, vozil z njimi v avtomobilu.

A strokovnjaki iz Živalskega vrta Zagreb menijo, da je ta možnost izjemno majhna. Slepca je iz garaže umaknil eden izmed delavcev Živalskega vrta in ga odpeljal v zatočišče za divje živali.