Slepi potniki so se 11 dni skrivali na tankerju, da bi prišli do Evrope

Trojico je rešila reševalna skupina obalne straže, po tem, ko so jih opazili na nevarnem mestu v trupu ladje, kjer so bili zelo preblizu vode, samo pol metra stran.

Trije moški so bili hospitalizirani zaradi zmerne dehidracije, po tem, ko so preživeli enajstdnevno prečkanje Atlantika, sedeč na krmilu naftnega tankerja, od pristanišča Lagos v Nigeriji do Las Palmas de Gran Canaria.

Nujno medicinsko pomoč so jim zagotovili v pristanišču, takoj, ko so se izkrcali na kopno, vendar so bili hitro premeščeni v bolnišnice. Kraj, kjer se je trojica zadrževala je zelo majhen prostor, ki se nahaja v zgornjem delu krmila, na zunanji strani, torej na odprtem in na voljo morebitnim udarcem morja. Poškodbe so v takem primeru skoraj neizogibne.

Ni pa sicer prvič, da so v pristanišču Las Palmas de Gran Canaria v tako nevarnem delu ladje odkrili slepe potnike. Novembra 2020 so tri druge ljudi našli v rezilu krmila ladje Ocean Princess II, tankerju iz San Vincenta in Grenadinov, mesec prej pa še tri na ladji Champion Pula, norveškem naftnem tankerju.

Število migrantov, ki se iz Severne Afrike podajo na dolgo pot do Kanarskih otokov, se je od leta 2019 močno povečalo. Migracija po morju se naj bi v prvih petih mesecih letos povečala za 51 odstotkov v primerjavi z letom prej. Toda tudi tisti najbolj pogumni, ki si upajo na tak način prečkati dolgo pot, tvegajo svoja življenja in vsako leto umre na tisoče ljudi.