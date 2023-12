Slikovita vasica z grozljivo zgodbo: kje je živel ugrabljeni deček Alex?

Francoska vasica Quillan, ki je ugnezdena ob vznožju Pirenejev in ob kateri teče reka Aude, bi lahko terjala naziv ene najbolj slikovitih pokrajin v Franciji. A prav ta vasica je več let skrivala grozljivo zgodbo. Šest let je namreč v njej bival tudi ugrabljeni britanski deček Alex Batty. Danes 17-letni fant je bil pogrešan vse od leta 2017, ko sta ga ugrabila njegova mama in dedek.

Pogrešanega britanskega dečka Alexa Battyja nihče ni videl, odkar sta ga mati in dedek pred šestimi leti odpeljala v Španijo. Odšli naj bi na počitnice, v resnici pa sta ga ugrabila. Zdaj so ga našli v Franciji, kjer je povedal, da je pobegnil iz duhovne skupnosti, v kateri so živeli, nato pa več dni hodil po Pirenejih, preden ga je pobral voznik tovornjaka in odpeljal na policijo. Oblasti v četrtem največjem francoskem mestu Toulousu pravijo, da Alex v letih, ko je z mamo in dedkom živel v gorah, ni doživel fizičnega nasilja. Ocena psihološkega vpliva bo sicer trajala dlje, vendar pa za zdaj niso našli dokazov, da bi deček živel v kultu, je izjavil državni tožilec.

icon-expand Vasica Quillan FOTO: Shutterstock

"To je bila resnično žalostna zgodba, ki je zdaj dobila srečen konec," je novinarjem medijske hiše BBC dejala upokojenka Martine Vincent, ki se je v to slikovito francosko vasico po upokojitvi preselila iz Marseilla. A skrbi jo sicer psihično stanje dečka, ki je bil "toliko časa stran od doma in v tako oddaljenem kraju". Gre sicer za pirenejsko naselje, v katerem po mnenju mnogih biva sekta. A tamkajšnji prebivalci tega ne vidijo na tak način. Menijo, da gre predvsem za umirjeno življenje, umaknjeno od sveta moderne tehnologije. Največje mesto v regiji je Toulouse, bolj kot se od njega oddaljuješ, šibkejši je telefonski signal in manj stabilna povezava z zunanjim svetom. Nekatere skupnosti v tem delu Francije so močno verne, druge si prizadevajo za duhovno razsvetljenje, pa tudi meditacija. V skupnosti, ki si hrano prideluje sama, ki živi od sončne energije, meditira in verjame v reinkarnacijo, pa je živel tudi ugrabljeni najstnik.

icon-expand Ugrabljeni britanski deček Alex Batty FOTO: AP

"Tukaj je toliko različnih ljudi," je za BBC dejala 26-letna prebivalka vasice Agathe, ki pove, da te kraje obišče tudi veliko popotnikov. Nekateri se tu ustavijo tudi za dlje časa. Zato je ne preseneča, da je z mamo in dedkom tu živel tudi Alex. "Narava je tu divja. Ljudje si delijo vse. Vsak ima svoj um. Prav tako se številni odločijo, da živijo čim bolj preprosto, zato resnično lahko živiš ločen od vsega," pravi. 'Babica, jaz sem, Alex. Res upam, da boš prejela to sporočilo. Rad te imam. Želim priti domov' Catherine Katz, ki je del organizacije za podporo družinam, katerih svojci so se pridružili kultom, medtem pove, da sami ugotavljajo "tri prelome" po pridružitvi oseb sektam ali kultom: "Prelom z družino, družbenimi vezmi in z družbo." Boji se, da bo Alex posledice čutil že zaradi tega, ker je bil izločen iz svojega življenja v britanskem Oldhamu. "Že to, da ni obiskoval šole, je družbena izločitev: brez stikov z otroki, učitelji," pravi. Najstnik namreč v letih po ugrabitvi ni obiskoval šole. Prelom oz. ločitev , za katero se zdi, da je bila za dečka najhujša, pa je prav tista od njegove zakonite skrbnice - babice. Ko je pobegnil, je namreč svoje prvo sporočilo zunanjemu svetu namenjenil prav njej. "Pozdravljena babica, jaz sem, Alex. Sem v francoskem Toulousu. Res upam, da boš prejela to sporočilo. Rad te imam. Želim priti domov," je sporočil.