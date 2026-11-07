Slišal glasove, ki so mu govorili, naj pride v Washington in ubije Trumpa

"Ko so se soočili z osumljencem, je povedal, da je v glavi slišal glasove, ki so mu govorili, naj pride v Washington in ubije predsednika Trumpa," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. "Policisti so nato odkrili, da je bilo vozilo prijavljeno kot ukradeno, osumljenec pa je priznal, da je imel v vozilu orožje."

Agenti so v avtomobilu odkrili puško in dve pištoli ter več deset nabojev.

Ronnyja Yordrixa Guanipe Chirinossa so aretirali zaradi številnih obtožb o posedovanju strelnega orožja, pa tudi zaradi nepooblaščene uporabe vozila in pridobitve ukradene lastnine.