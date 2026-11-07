Slišal glasove, ki so mu govorili, naj pride v Washington in ubije Trumpa

"Ko so se soočili z osumljencem, je povedal, da je v glavi slišal glasove, ki so mu govorili, naj pride v Washington in ubije predsednika Trumpa," je ministrstvo zapisalo v sporočilu za javnost. "Policisti so nato odkrili, da je bilo vozilo prijavljeno kot ukradeno, osumljenec pa je priznal, da je imel v vozilu orožje."
Agenti so v avtomobilu odkrili puško in dve pištoli ter več deset nabojev.
Ronnyja Yordrixa Guanipe Chirinossa so aretirali zaradi številnih obtožb o posedovanju strelnega orožja, pa tudi zaradi nepooblaščene uporabe vozila in pridobitve ukradene lastnine.
Trenutno je v priporu. Ministrstvo za nacionalno varnost je sporočilo, da je Chrinos leta 2024 nezakonito vstopil v ZDA. "To je najnovejši primer, ko se je osebje tajne službe zanašalo na obsežno usposabljanje in izkušnje, da bi deeskaliralo nestabilno situacijo, ki je predstavljala neposredno grožnjo našim varovancem in drugim Američanom," je dejal direktor ameriške tajne službe Sean Curran. "Ta incident odraža povečano grožnjo, v kateri delujemo, pa tudi nenehno število oboroženih posameznikov, ki jih privlači kompleks Bele hiše."
Po navedbah tajne službe so v Beli hiši zabeležili občuten porast incidentov, ki jih povzročajo storilci z duševnimi težavami. Uradniki pojasnjujejo, da lahko Bela hiša in institucija predsednika za ljudi s tovrstnimi težavami predstavljata simbolno središče, poroča CNN.
Maja so pripadniki tajne službe ustrelili in ubili moškega, potem ko je ta začel streljati v bližini varnostne kontrolne točke pri Beli hiši. Tudi on je imel težave z duševnim zdravjem.
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