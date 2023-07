Slon, ki naj bi ga mučili v templju na Šrilanki, se je vrnil domov

Tajski slon, ki je bil leta 2001 podarjen Šrilanki, se je po diplomatskem sporu zaradi domnevne zlorabe vrnil v svoj rojstni kraj na Tajsko. Bangkok je namreč zahteval, da se žival vrne, zaradi trditev aktivistične skupine in tajskega veleposlanika, da je slon v slabem stanju.

29-letni slon Muthu Radža je v nedeljo prispel na Tajsko s komercialnim odškodninskim letom v vrednosti 19 milijonov bahtov, kar je nekaj manj kot 500.000 evrov. 4.000 kilogramov težkega slona so v Chiang Mai prepeljali po zraku v posebej izdelani jekleni kletki, v kateri so ga spremljali štirje tajski oskrbniki in šrilanški oskrbnik živalskega vrta. Na slonu bodo sedaj opravili hidroterapijo za zdravljenje poškodbe na sprednji levi nogi.

Leta 2001 je tajska kraljeva družina podarila tri slone, vključno z Muthu Radžo, šrilanški vladi, da bi jih usposobili za prenašanje verskih relikvij. Muthu Radža je bil dan v oskrbo templju na jugu države. Skupine za pravice živali trdijo, da je bil prisiljen delati v templju z gozdarsko ekipo, in dodajajo, da je zaradi dolgo zanemarjene poškodbe njegova noga v zelo slabem stanju. Aktivistična skupina Shod za pravice živali in okolje (Rally for Animal Rights and Environment) s sedežem na Šrilanki je že lani lobirala za posredovanje tajskih uradnikov po večmesečnih neuspešnih poskusih, da bi šrilanška vlada ukrepala. Ustanoviteljica skupine Panchali Panapitiya je dejala, da je neukrepanje šrilanških uradnikov za divje živali "osramotilo državo". Organizacija je prav tako vložila peticijo, v kateri je zahtevala, da oblasti kazensko preganjajo odgovorne za zanemarjanje slona.

Šrilanška ministrica za divje živali Pavithra Wanniarachchi je za lokalne medije povedala, da je Tajska "neomajno" zahtevala vrnitev slona, potem ko je tajski veleposlanik na Šrilanki med lanskim obiskom ugotovil, da je bil slabega zdravja. Muthu Radža je bil v bolečinah in poln abscesov, ko so ga novembra lani odpeljali iz templja. Aktivisti trdijo, da je nekatere od teh ran povzročil njegov skrbnik.

