Slon napadel turiste na safariju, umrla Američanka

Direktor podjetja Wilderness, ki organizira safarije, Keith Vincent je pojasnil, da so 80-letno Američanko s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer je pozneje umrla. Še štiri osebe so zaradi lažjih poškodb potrebovale zdravniško oskrbo.

"Vsi naši vodniki so izjemno dobro usposobljeni in izkušeni, a žal sta bila v tem primeru teren in vegetacija takšna, da sta vodniku blokirala pot in se ni mogel dovolj hitro umakniti," je povedal Vincent. Družini nesrečne turistke je ob tem izrekel sožalje.