Slon zbežal iz cirkusa in se sprehodil po ulicah Kalabrije

Slonu je bilo, več kot očitno, dovolj omejenega življenja v cirkuških arenah in se je odločil pokukati, kako je videti svoboda. A slon se tokrat ni vrnil v divjino, temveč se je sprehodil po ulicah obalnega mesta Amantee in tako s svojo prisotnostjo začudil, pa tudi razveselil marsikatere mimoidoče. Tako velika žival namreč ni ostala neopažena, ljudje pa so navdušeno snemali slona, ki se je povsem mirno sprehajal.

Vse do takrat, ko so ga našli njegovi nadzorniki iz cirkusa in odpeljali nazaj v kletko.

Že dolgo se poraja vprašanje, tako aktivistov kot drugih, ali je za slona cirkus res primerno bivalno okolje. Sloni v cirkusih so namreč omejeni na predmete zabave za ljudi. Popolnoma nenaravno življenje cirkuških slonov je parodija, zato je nadaljevanje te prakse neupravičeno in neetično, pozivajo aktivistične skupine.

Sloni so zaprti in priklenjeni na verige ure in ure, mnogo jih je podvrženih fizičnemu kaznovanju, v neznosni vročini ali pri nizkih temperaturah jih prevažajo od mesta do mesta, priklenjene na verige v tovornjakih. Sloni v cirkusu naj ne bi imeli nikakršnih pravic, tako da so dobesedno usposobljeni, da na ukaz iztrebljajo v vedro.