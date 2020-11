V Indiji slona, ki je padel v ozek vodnjak, reševali kar 14 ur

V indijski zvezni državi Tamil Nadu je v skoraj 17 metrov globok vodnjak, ki je bil preraščen z grmovjem, okoli njega pa ni bilo nobene zaščitne ograje, padel slonji mladič.

Vodnjak je v lasti kmeta Venkatachalama, ki je slišal njegov jok in ga začel iskati. Takoj, ko ga je našel, je poklical na pomoč.

"Lokalni prebivalci so nas v četrtek obvestili, da je v globok in ozek vodnjak padel slon. 14 ur pozneje, pozno ponoči, smo žival uspeli rešiti," je po poročanju agencije Reuterspovedal Rajkumar, vodja oddelka za gozdove.

V reševalni ekipi je sodelovalo več kot 50 ljudi – na kraj so prihiteli delavci iz oddelka za gozdove, gasilci in reševalci, celo policisti. Začeli so s čiščenjem grmovja okoli vodnjaka, nato so poskusili izčrpati vodo iz njega, da se slon ne bi utopil, a je ta iz strahu napadel cevi. Vaščani so slona tudi hranili in mu v vodnjak metali listje.