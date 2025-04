Obrambni krog slonov, ko se začnejo tresti tla

Videoposnetek iz živalskega vrta Safari Park prikazuje pet afriških slonov na jutranjem soncu, ko se tla stresejo. Strese tudi kamero, kmalu za tem pa se sloni razbežijo v različne smeri. Nato najstarejši sloni Ndlula , Umngani in Khosi obkrožijo sedemletna mladiča Zuli in Mkhaya ter ju zaščitijo pred morebitno nevarnostjo.

"Ko se sloni zberejo v krogu, nekako 'zamrznejo', saj zbirajo informacije o tem, kje je nevarnost," je pojasnila oskrbnica v živalskem vrtu v San Diegu Mindy Albright.

V živalskem vrtu imajo slonjo družino, in sicer samca, ki je ob robu kroga želel pokazati svoj pogum, medtem ko sta večja slonica in le nekaj let stara slonica z rilcem potrpljala najmlajaša slona in jima dali vedeti, da bo vse v redu, je še pojasnila Albrightova in dodala, da so se sloni na hitro zbrali tudi pozneje ob popotresnem sunku, a ko so ugotovili, da so vsi na varnem, so se razšli.

Sloni so sicer zelo inteligentne in družabne živali. Zvok čutijo tudi prek nog. Ko zaznajo nevarnost, se združijo v obrambni krog, pri čemer so mladiči v sredini, odrasli pa ob robu kroga obrnjeni navzven, da lahko branijo najmlajše.

Potres, ki sicer ni povzročil večje škode, so čutili tudi v skoraj 200 kilometrov oddaljenem Los Angelesu. Na podeželske ceste San Diega je padlo nekaj kamenja, v kraju Julian, ki je bil najbližje epicentru, pa je s trgovskih polic popadalo nekaj blaga, poroča AP.