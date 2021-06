Čreda slonov na 500-kilometrskem popotovanju 'zadremala' v gozdu

Čreda je na neverjetni, 500-kilometrov dolgi poti od njihovega naravnega rezervata na jugozahodu Kitajske že skorajda 15 mesecev, njihovo potovanje pa budno spremljajo tudi oblasti. Pot jih namreč vodi tudi skozi polja, mesta in vasi - pri tem pa so pojedli že za več milijonov evrov poljščin, poškodovali več stavb, svoje nosove pa na poti skozi mesta molijo skozi okna in vrata.