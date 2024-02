Slonica napadla turistko in ji zlomila nogo

"Oblasti se morajo zbuditi in jo poslati v zavetišče ter uporabo slonov nadomestiti z električnimi vozili. Medtem pa morajo turisti pospraviti svoje denarnice in ne smejo podpirati te zlorabe."

"Sloni, ki so več let priklenjeni na verige, trpinčeni in pod nenehnimi grožnjami, so znani po tem, da se zaradi strahu zatečejo k takšnemu početju," je pojasnila višja podpredsednica organizacije PETA Poorva Joshipura . "Kljub temu, da je bila Gouri znana kot nevarna so jo še naprej uporabljali za prevoz turistov."

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih objavila ameriška neprofitna organizacija za pravice živali PETA, da bi opozorila na kruto in nepravilno ravnanje z živalmi. Ob tem so pozvali potnike in turiste, naj ne podpirajo ujetništva slonov s plačilom za vožnjo na njihovih hrbtih.

Sloni so namreč večino časa priklenjeni na verige, kaznujejo jih z lesenimi palicami in jim celo prebadajo ušesa, da jih potem lažje vlečejo naokrog, piše Peta Indija. Poleg tega ima večina slonov težave s stopali, saj večino časa preživijo na enem mestu, ali pa so izpostavljeni žgočemu soncu. Ko sloni zaradi svojih dolgoletnih travm napadejo turiste, so kasneje večinoma izpostavljeni še hujšemu nasilju in trpinčenju.