Slonja mladička po zavrnitvi matere našla 'novo mamo'

Linh Mai, kar v vietnamščini pomeni "cvet duha", se je skotila 2. februarja materi Nhi Linh. Vendar pa je bilo že takoj po rojstvu opaziti težave med mamo in mladičko. Direktor oskrbe živali v živalskem vrtu je povedal, da so ju bili primorani ločiti, potem ko je mama začela kazati agresivno vedenje do mladičke, poroča USA Today. Slonica namreč še nikoli prej ni skotila mladiča, prav tako pa ni bila v stiku z nobenim drugim mladičem. Osebje je sicer upalo, da se bo mama slonica navadila na mladičko, a je bilo ravno nasprotno. Brcala je z nogami, mahala z rilcem in vanjo metala seno. "Obnašanje Nhi Linh nam je pokazalo, da še ni bila pripravljena na varno delitev prostora z mladičko," je dodal direktor.

Kljub trudu oskrbovalcev se stanje ni izboljšalo, Nhi Linh pa je še vedno kazala zaskrbljujoče znake do mladičke. "Po eni strani kaže zanimanje za mladičko in se odzove, kadar se ta oglaša," je zapisal direktor. "Po drugi strani pa se zdi, da ji interakcija in bližina mladičke ne ustrezata. Včasih svoje nelagodje izraža s frustracijo in agresijo." Zato je mladičko začela varovati Bozie, dominantna samica v čredi živalskega vrta. Ko se mati do mladičke vede agresivno, jo Bozie odrine ali poskuša poriniti nazaj, ta pa nato odneha s svojim vedenjem. Mladička je močno vez razvila s Swarno, še eno slonico iz živalskega vrta. Ko sta se prvič srečali, je bila Swarna zelo nežna do mladičke in ji je pustila raziskovati, ta pa je le hodila za njo. Ker mladička ne more sesati pri materi, jo oskrbniki hranijo po steklenički. Ekipa za prehrano v živalskem vrtu je zanjo izbrala nadomestno mlečno formulo na podlagi prehranske analize materinega mleka azijskih slonov. Tudi pri hranjenju je Swarna vedno poleg nje in potrpežljivo čaka, da mladička popije mleko.

