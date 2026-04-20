Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Slonja mladička po zavrnitvi matere našla 'novo mamo'

Washington, 20. 04. 2026 09.24 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Slonica Linh Mai

Živalski vrt Smithsonian ima novega člana. Dva meseca staro slonjo mladičko Linh Mai, ki pa jo je njena mati zavrnila in pokazala agresivno vedenje. A zdi se, da je mladička navezala stik z drugo slonico, ki jo je praktično "vzela za svojo".

Linh Mai, kar v vietnamščini pomeni "cvet duha", se je skotila 2. februarja materi Nhi Linh. Vendar pa je bilo že takoj po rojstvu opaziti težave med mamo in mladičko. Direktor oskrbe živali v živalskem vrtu je povedal, da so ju bili primorani ločiti, potem ko je mama začela kazati agresivno vedenje do mladičke, poroča USA Today.

Slonica namreč še nikoli prej ni skotila mladiča, prav tako pa ni bila v stiku z nobenim drugim mladičem. Osebje je sicer upalo, da se bo mama slonica navadila na mladičko, a je bilo ravno nasprotno. Brcala je z nogami, mahala z rilcem in vanjo metala seno. "Obnašanje Nhi Linh nam je pokazalo, da še ni bila pripravljena na varno delitev prostora z mladičko," je dodal direktor.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub trudu oskrbovalcev se stanje ni izboljšalo, Nhi Linh pa je še vedno kazala zaskrbljujoče znake do mladičke. "Po eni strani kaže zanimanje za mladičko in se odzove, kadar se ta oglaša," je zapisal direktor. "Po drugi strani pa se zdi, da ji interakcija in bližina mladičke ne ustrezata. Včasih svoje nelagodje izraža s frustracijo in agresijo."

Zato je mladičko začela varovati Bozie, dominantna samica v čredi živalskega vrta. Ko se mati do mladičke vede agresivno, jo Bozie odrine ali poskuša poriniti nazaj, ta pa nato odneha s svojim vedenjem.

Mladička je močno vez razvila s Swarno, še eno slonico iz živalskega vrta. Ko sta se prvič srečali, je bila Swarna zelo nežna do mladičke in ji je pustila raziskovati, ta pa je le hodila za njo.

Ker mladička ne more sesati pri materi, jo oskrbniki hranijo po steklenički. Ekipa za prehrano v živalskem vrtu je zanjo izbrala nadomestno mlečno formulo na podlagi prehranske analize materinega mleka azijskih slonov. Tudi pri hranjenju je Swarna vedno poleg nje in potrpežljivo čaka, da mladička popije mleko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj jo uči socializacije in komunikacije, osebje živalskega vrta pa upa, da bo ta vez pomagala tudi drugim članom črede, da mladičko sprejmejo kot del skupine.

Krhka vez z materjo pa nikakor ni oslabila slonje mladičke. Kot so dejali oskrbniki, je Linh Mai "živahna, navihana in igriva". In prav kmalu jo bodo spoznali tudi obiskovalci živalskega vrta. "Zelo se veselimo, da jo bodo naši obiskovalci kmalu lahko spoznali. Prepričan sem, da se bodo vanjo zaljubili tako kot mi," so dejali.

Ameriška mornarica zavrača govorice: Ladji imata dovolj hrane za mornarje

Nov napad ZDA na čoln v Karibskem morju

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
20. 04. 2026 11.40
Na vaši strani si želim več novic o živalih.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)
Čeglajeva žena rojevala kar 30 ur, na svet sta pozdravila sina
zadovoljna
Portal
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, strelci postavljajo nove cilje
To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
vizita
Portal
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
cekin
Portal
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
moskisvet
Portal
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
dominvrt
Portal
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
okusno
Portal
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
voyo
Portal
Sanje grofov
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641