Slonji Božički obiskali tajske otroke in jim razdelili razkužila, maske in balone

Na Tajskem so dan pred božičem otroke obiskali prav posebni obiskovalci. Bili so štirinožni z velikimi sivimi uhlji in dolgimi rilci. Tajske otroke so namreč obiskali slonji Božički, ki so jim na šolski letni zabavi razdelili razkužila za roke, zaščitne maske in balone. Tajska je sicer v 98 odstotkih budistična država, vendar tamkajšnji prebivalci ob koncu leta kot del praznične sezone vseeno praznujejo božič.

Božično praznovanje v šoli Jirasartwitthaya v Ayutthayi, severno od Bangkoka, poteka že več kot 15 let in je bilo v času covida-19, ki je prinesel tudi šolanje na daljavo in zaporo javnega življenja, še posebej pomembno. Tamkajšnje učence so obiskali prav posebni Božički, ki so se med mladimi sprehodili po vseh štirih.

icon-expand Slonji Božički obiskali tajske otroke FOTO: Profimedia

Slonji Božički so bili opremljeni v božične barve, na glavah so nosili božične kape in kirurške maske. Štirinožni velikani so na vsakoletni božični zabavi otrokom podarili razkužila za roke, zaščitne maske in praznične balone, poročajo tudi mediji. "Navdušena sem. Tak dogodek se zgodi le enkrat na leto in mislim, da je moja šola edina s slonjimi božički," je dejala osnovnošolka Beyapha Mhonsuwan. Učenci so se ob slonih, ki so na Tajskem narodna žival, tudi fotografirali. Tajska je v 98 odstotkih budistična država, vendar ob koncu leta kot del praznične sezone praznuje božič. "Vemo, da so bili učenci zaradi pouka na daljavo pod stresom, zato upamo, da jih bo ta dogodek razveselil in spodbudil, da se vrnejo v šolo," je povedal organizator dogodka Reangrhongbaht Meepan.

icon-expand Božična tradicija FOTO: Profimedia