Slovaki bodo prodajali meso odstreljenih medvedov

Medvedi so po nizu napadov na ljudi na Slovaškem v preteklih letih postali politična tema. Potem ko je medved v gozdu aprila ubil človeka, je premier Robert Fico napovedal odstrel četrtine vseh medvedov.

Okoljevarstvene organizacije so bile zelo kritične do te odločitve. Vlado so obtožile, da zavestno krši zakonodajo in da je odločitev v nasprotju z njenimi mednarodnimi obveznostmi o zaščiti rjavih medvedov.

Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Filip Kuffa je v torek na omrežju Facebook naznanil še odločitev o tem, da je odslej dovoljena prodaja in uživanje odstreljenih medvedov. Ob tem je zagotovil, da bo za prodajo tovrstnega mesa potreben certifikat, ki bo dokazoval, da je bila žival odstreljena v skladu z zakonom. Podobna ureditev velja tudi v Sloveniji.

Okoljevarstvenik Marian Hletko iz iniciative Mi smo gozd je za francosko tiskovno agencijo AFP izrazil bojazen, da bo to privedlo do porasta krivolova. Kot pravi, namreč vlada s svojimi ukrepi nakazuje, da je ne zanima zaščita medvedov, zato bodo lovci manj zaskrbljeni glede morebitnih kazni.