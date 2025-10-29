Slovaki uvedli najvišjo dovoljeno hitrost na pločnikih

Omejitev bo veljala za kolesarje, rolakarje, voznike skuterjev in skirojev in tudi za pešče, torej za vse, ki lahko uporabljajo pločnike. Glavni namen pa: preprečitev trkov in lažje dokazovanje odgovornosti v primeru nesreč.

Mejo so postavili pri šestih kilometrih na uro. Povprečen človek hodi s hitrostjo med 4 in 5 kilometri na uro, a nekateri raziskovalci opozarjajo, da lahko posameznik z dobro telesno pripravljenostjo že v zmernem tempu hodi s hitrostjo 6,4 kilometra na uro.

Slovaški parlament je sprejel spremembe prometne zakonodaje in uzakonil največjo dovoljeno hitrost na pločnikih v urbanem okolju.

Povod za spremembo zakonodaje je bilo vse večje število skuterjev na pločnikih, so za Politico pojasnili v koalicijski stranki Smer.

Zakon bo začel veljat s 1. januarjem 2026, kako ga bodo dejansko preverjali v praski, zagovorniki zakona niso pojasnili.

Hitra hoja po pločnikih je sicer postala burno politično vprašanje. Po kritikah iz opozicije, da je zakon v nasprotju z idejo trajnosti in da bi bilo bolje investirati v varne kolesarske steze, je tudi notranje ministrstvo opozorilo, da bi bilo bolje, če bi na pločnikih prepovedali vožnjo z električnimi skiroji.

Omejitev hitrosti na pločnikih zabava tudi uporabnike družbenih omrežjih, kjer se Slovaki sprašujejo, ali bodo dobili kazen, če bi po pločniku tekli, da bi ujeli avtobus.