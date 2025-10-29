Svetli način
Tujina

Slovaki uvedli najvišjo dovoljeno hitrost na pločnikih

Bratislava, 29. 10. 2025 17.22 | Posodobljeno pred 12 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
4

Slovaška je šla pri zagotavljanju večje varnosti v prometu še korak dlje. Z novim zakonom so namreč določili najvišjo dovoljeno hitrost na pločnikih na šest kilometrov na uro. Omejitev bo veljala tudi za pešce. Na družbenih omrežjih se Slovaki sprašujejo, ali jih bo kazen doletela tudi, če bodo na primer po pločniku tekli, da bi ujeli avtobus.

Slovaški parlament je sprejel spremembe prometne zakonodaje in uzakonil največjo dovoljeno hitrost na pločnikih v urbanem okolju. 

Mejo so postavili pri šestih kilometrih na uro. Povprečen človek hodi s hitrostjo med 4 in 5 kilometri na uro, a nekateri raziskovalci opozarjajo, da lahko posameznik z dobro telesno pripravljenostjo že v zmernem tempu hodi s hitrostjo 6,4 kilometra na uro.

Omejitev bo veljala za kolesarje, rolakarje, voznike skuterjev in skirojev in tudi za pešče, torej za vse, ki lahko uporabljajo pločnike. Glavni namen pa: preprečitev trkov in lažje dokazovanje odgovornosti v primeru nesreč.

Slovaki umirjajo tudi promet na pločnikih.
Slovaki umirjajo tudi promet na pločnikih. FOTO: Shutterstock

Povod za spremembo zakonodaje je bilo vse večje število skuterjev na pločnikih, so za Politico pojasnili v koalicijski stranki Smer. 

Zakon bo začel veljat s 1. januarjem 2026, kako ga bodo dejansko preverjali v praski, zagovorniki zakona niso pojasnili. 

Hitra hoja po pločnikih je sicer postala burno politično vprašanje. Po kritikah iz opozicije, da je zakon v nasprotju z idejo trajnosti in da bi bilo bolje investirati v varne kolesarske steze, je tudi notranje ministrstvo opozorilo, da bi bilo bolje, če bi na pločnikih prepovedali vožnjo z električnimi skiroji. 

Omejitev hitrosti na pločnikih zabava tudi uporabnike družbenih omrežjih, kjer se Slovaki sprašujejo, ali bodo dobili kazen, če bi po pločniku tekli, da bi ujeli avtobus. 


FineFine
29. 10. 2025 17.34
A so to oni, ki podpirajo Putina? Vsak tak majčken ukrep je korak naprej v diktaturo.
Infiltrator
29. 10. 2025 17.28
+4
Svet je sel definitivno u maloro
PoldeVeliki
29. 10. 2025 17.28
-1
A se po poločniku lahko vozi kdo drug kot pešeč ? Avtobus ?
Reality check
29. 10. 2025 17.33
kolesa, skiroji, rolke…
