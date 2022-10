'Slovaška bi lahko umore pred gejevskim barom obravnavala kot terorizem'

Slovaško skupnost je pretresel napad pred gejevskim barom Teplaren, v katerem sta umrli dve osebi. Še ena oseba je bila med streljanjem ranjena v nogo. Policija je domnevnega morilca mrtvega našla v četrtek zjutraj, po tem ko so v sredo zvečer v Bratislavi odjeknili streli. Sumijo, da je 19-letni storilec kasneje storil samomor, poroča Euronews.

Preiskava še ni zaključena, prav tako še ni znano, kaj je motiv za umor dveh oseb. Je pa napad sprožil ogorčenje tako politikov kot tudi skupin za človekove pravice. Premier Eduard Heger je strelca označil za "radikaliziranega najstnika", medtem ko je predsednica Zuzana Caputova na Facebooku sporočila, da gre za zločin iz sovraštva.

Kot poročajo slovaški mediji, je osumljenec na spletu objavil manifest proti LGBTIQ+ in judovski skupnosti. Da proučujejo objavljeni manifest in tudi več drugih dokazov, je dejal tudi posebni tožilec Daniel Lipsic. "Obstaja sum, da je motiv tega dejanja destabilizacija družbe. To pa nas vodi k možnosti, da bi lahko kaznivo dejanje opredelili tudi kot teroristično dejanje," je dejal.