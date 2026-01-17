Slovaška bo dobila prvi na zahodu izdelan reaktor

Fico je bil v petek v Washingtonu navzoč ob slovesnem podpisu sporazuma, ki naj bi po navedbah Bratislave prispeval k zmanjšanju odvisnosti Slovaške od ruskih jedrskih reaktorjev.
"Današnji sporazum o civilni jedrski energiji odraža našo skupno zavezo k okrepitvi evropske energetske varnosti in suverenosti v prihodnjih desetletjih," je ob podpisu dejal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Fico pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters sporazum označil za "jasen signal, da Slovaško in ZDA združuje skupno strateško razmišljanje o prihodnosti energije - o njeni varnosti, trajnosti in tehnološki zrelosti".
Na Slovaškem trenutno obratuje pet jedrskih reaktorjev v dveh elektrarnah, v prihodnje pa naj bi zgradili še enega v nuklearki v Jaslovskih Bohunicah severovzhodno od Bratislave. Sporazum vključuje razvoj reaktorja ameriškega proizvajalca Westinghouse z močjo 1200 megavatov po ameriškem načrtu.
Začel bo delovati do leta 2040
Slovaška vlada je že prej napovedala, da naj bi novi reaktor začel delovati do leta 2040. Projekt naj bi stal okoli 15 milijard evrov, kar ga uvršča med največje v zgodovini Slovaške. Kako bo financirala projekt, vlada v Bratislavi ni pojasnila. Kritiki izpostavljajo visoke stroške novega reaktorja in dvomijo o njegovi nujnosti.
Sporazum so podpisali ob obisku slovaškega premierja Fica. Med potjo na Florido je na družbenih medijih objavil, da Slovaška potrebuje nove vire za proizvodnjo električne energije.
"Iz lastnih izkušenj lahko potrdimo, da ambicioznih podnebnih ciljev in naraščajočih potreb po energiji ni mogoče doseči brez jedrske energije. Po dobrih izkušnjah z Rusi se diverzificiramo in smo zainteresirani za gradnjo novega jedrskega bloka v Jaslovskih Bohunicah v sodelovanju z ameriškimi partnerji," je dejal po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr.
Fico je sicer eden redkih voditeljev v EU, ki je ohranil stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom kljub ruski invaziji na Ukrajino.
