Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Slovaška bo dobila prvi na zahodu izdelan reaktor

Washington, 17. 01. 2026 13.02 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Jedrski reaktor

ZDA in Slovaška so podpisale sporazum, ki predvideva gradnjo ameriškega jedrskega reaktorja v nuklearki Jaslovske Bohunice. To bo prvi na zahodu izdelan reaktor na Slovaškem, ki ima pet jedrskih reaktorjev ruske izdelave. Sporazum so podpisali ob obisku slovaškega premierja Roberta Fica.

Fico je bil v petek v Washingtonu navzoč ob slovesnem podpisu sporazuma, ki naj bi po navedbah Bratislave prispeval k zmanjšanju odvisnosti Slovaške od ruskih jedrskih reaktorjev.

"Današnji sporazum o civilni jedrski energiji odraža našo skupno zavezo k okrepitvi evropske energetske varnosti in suverenosti v prihodnjih desetletjih," je ob podpisu dejal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Fico pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters sporazum označil za "jasen signal, da Slovaško in ZDA združuje skupno strateško razmišljanje o prihodnosti energije - o njeni varnosti, trajnosti in tehnološki zrelosti".

Na Slovaškem trenutno obratuje pet jedrskih reaktorjev v dveh elektrarnah, v prihodnje pa naj bi zgradili še enega v nuklearki v Jaslovskih Bohunicah severovzhodno od Bratislave. Sporazum vključuje razvoj reaktorja ameriškega proizvajalca Westinghouse z močjo 1200 megavatov po ameriškem načrtu.

Začel bo delovati do leta 2040

Slovaška vlada je že prej napovedala, da naj bi novi reaktor začel delovati do leta 2040. Projekt naj bi stal okoli 15 milijard evrov, kar ga uvršča med največje v zgodovini Slovaške. Kako bo financirala projekt, vlada v Bratislavi ni pojasnila. Kritiki izpostavljajo visoke stroške novega reaktorja in dvomijo o njegovi nujnosti.

Sporazum so podpisali ob obisku slovaškega premierja Fica. Med potjo na Florido je na družbenih medijih objavil, da Slovaška potrebuje nove vire za proizvodnjo električne energije.

"Iz lastnih izkušenj lahko potrdimo, da ambicioznih podnebnih ciljev in naraščajočih potreb po energiji ni mogoče doseči brez jedrske energije. Po dobrih izkušnjah z Rusi se diverzificiramo in smo zainteresirani za gradnjo novega jedrskega bloka v Jaslovskih Bohunicah v sodelovanju z ameriškimi partnerji," je dejal po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr.

Fico je sicer eden redkih voditeljev v EU, ki je ohranil stike z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom kljub ruski invaziji na Ukrajino.

jedrski reaktor slovaška fico trump sporazum

Paracetamol v nosečnosti je varen, študija ovrgla povezavo z motnjami

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
To dekleta iz skupine Bepop svetujejo našim olimpijcem
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Visoke kazni na avstrijskih cestah: ne pozabite na veljavno vinjeto!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
Najdražje ločitve slavnih v zgodovini
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450