Slovaška bo dobila prvi na zahodu izdelan reaktor

Fico je bil v petek v Washingtonu navzoč ob slovesnem podpisu sporazuma, ki naj bi po navedbah Bratislave prispeval k zmanjšanju odvisnosti Slovaške od ruskih jedrskih reaktorjev.

"Današnji sporazum o civilni jedrski energiji odraža našo skupno zavezo k okrepitvi evropske energetske varnosti in suverenosti v prihodnjih desetletjih," je ob podpisu dejal ameriški minister za energetiko Chris Wright. Fico pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters sporazum označil za "jasen signal, da Slovaško in ZDA združuje skupno strateško razmišljanje o prihodnosti energije - o njeni varnosti, trajnosti in tehnološki zrelosti".

Na Slovaškem trenutno obratuje pet jedrskih reaktorjev v dveh elektrarnah, v prihodnje pa naj bi zgradili še enega v nuklearki v Jaslovskih Bohunicah severovzhodno od Bratislave. Sporazum vključuje razvoj reaktorja ameriškega proizvajalca Westinghouse z močjo 1200 megavatov po ameriškem načrtu.