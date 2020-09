Slovaška in Češka zaradi širjenja koronavirusa napovedujeta razglasitev izrednega stanja

Britanski Guardian poroča o napovedanih novih ukrepih na Slovaškem. Po besedah premierja Igorja Matoviča naj bi Slovaška, zaradi strmega porasta števila okuženih, ta teden razglasila novo izredno stanje. "Razmere so resne in mislim, da moramo sprejeti zelo drzne odločitve," je dejal Matovič po sestanku državne krizne skupine. V petek je število dnevnih okužb doseglo rekordnih 552. Država s 5,4 milijona EU je od začetka pandemije registrirala 9.343 okužb s koronavirusom, umrlo pa je 44 bolnikov.

Ukrep naj bi vlada odobrila v sredo in bi to bilo drugič, da Slovaška uvede izredno stanje za boj proti pandemiji. V skladu s predlaganimi omejitvami bi bile od 1. oktobra prepovedane vse športne in kulturne prireditve ter verska združenja. Poroke in pogrebi bodo dovoljeni le, če lahko vsi udeleženci dokažejo, da imajo negativni test na koronavirus. Med predlogi je tudi navedeno, da se naj restavracije, bari in kavarne zaprejo ob 22.00 uri. Predlagajo tudi obvezno nošenje mask na prostem, v primeru, ko se osebe, ki ne živijo v istem gospodinjstvu, med sabo približajo na dva metra. Maske so že obvezne v javnih zaprtih prostorih.

O izrednem stanju tudi na Češkem