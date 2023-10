Slovaška predsednica Ficu podelila mandat za sestavo vlade

Čaputova je sicer nekdanja članica liberalne stranke Progresivna Slovaška, ki je na volitvah zbrala 18 odstotkov glasov in tako pristala na drugem mestu.

Čaputova je poudarila, da je podelitev mandata za oblikovanje vlade zmagovalcu volitev "ustavna tradicija" , njena naloga pa da je spoštovati rezultate volitev, ki so bile po njenih besedah demokratične in poštene.

Volivcem se je zahvalila za visoko, 68-odstotno udeležbo, in pozvala k medsebojnemu spoštovanju ter nadaljnji gradnji poštene in demokratične družbe.

Socialdemokratska stranka Smer-SSD je zmagala s 23 odstotki glasov in tako dobila 42 sedežev v 150-članskem parlamentu. Na tretjem mestu je Glas-SD pod vodstvom Petra Pellegrinija, ki je nastala leta 2020, ko je skupina poslancev zapustila Ficovo Smer, in se jo zdaj omenja kot možno koalicijsko partnerico Smer-SSD. Čaputova se bo v prihajajočih dneh srečala z voditelji strank.

Vodja ruskih obveščevalcev: V proces izvedbe volitev na Slovaškem so se vmešavale ZDA

Slovaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je predstavnika ruskega veleposlaništva v Bratislavi danes poklicalo na pogovor zaradi izjav vodje ruske zunanje obveščevalne službe Sergeja Nariškina, ki jih je objavil v času volilnega molka na predvečer predčasnih volitev na Slovaškem.

Nariškin je namreč v izjavi, ki jo je v petek objavila ruska zunanja obveščevalna služba (SVR), trdil, da so se v proces izvedbe volitev na Slovaškem vmešavale ZDA.

"Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna si aktivno prizadeva za vmešavanje v notranjepolitične zadeve Slovaške. Washington očitno ne želi, da bi v Evropi prevzel oblast še en nacionalno usmerjen predsednik vlade, kot je madžarski Viktor Orban," je po navedbah ruskih medijev sporočil Nariškin.

SVR je zapisala še, da je ameriško zunanje ministrstvo svojim evropskim zaveznikom naročilo, naj lobirajo v lokalnih političnih in poslovnih krogih na Slovaškem, da bi zagotovili, da bodo volitve potekale po željah Washingtona. V ta namen naj bi uporabili vsa sredstva, tudi izsiljevanje, ustrahovanje in podkupovanje.

Slovaška: Gre za lažne izjave ruske obveščevalne službe

Slovaško zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da tovrstne namerno razširjene dezinformacije pomenijo nesprejemljivo vmešavanje Rusije v volilni proces na Slovaškem, ki "kot neodvisna, suverena in demokratična država svojim državljanom zagotavlja pošten in pregleden potek volitev," poroča Tasr.

"Ministrstvo za zunanje zadeve odločno protestira proti lažni izjavi ruske obveščevalne službe, ki postavlja pod vprašaj integriteto svobodnih in demokratičnih volitev v naši državi," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Matuš David. V Bratislavi so dodali še, da Moskva s takšnimi izjavami spodkopava bilateralne odnose in deluje v nasprotju z načeli mednarodnih odnosov.