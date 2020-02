Slovaška predsednica poziva rojake, naj gredo na volišča

"Danes je dan demokracije," pa je po poročanju slovaške tiskovne agencije Tasr na volišču dejal slovaški premier Peter Pellegrini. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je moral pred voliščem čakati v dolgi vrsti, saj to po njegovem pomeni, da je za volitve veliko zanimanje. "Želim si, da bi svoje mnenje izrazile vse slovaške regije in da bi bila volilna udeležba enaka po vsej državi, od vzhoda do zahoda," je dodal.

Slovaki lahko svoj glas oddajo danes od 7. do 22. ure.

Volitve bodo glede na javnomnenjske raziskave najverjetneje pokazale, da Slovaška še ni prebolela umora Jana Kuciaka pred dvema letoma. Posledice umora in razkritij Kuciaka o vplivu mafije so bile vidne tudi v volilni kampanji. Kaže, da bodo največ koristi od razočaranja Slovakov imeli populisti in skrajneži.

Vstop v parlament v Bratislavi se sicer obeta do 12 strankam, kar pomeni, da bo parlament razdrobljen in bo verjetno težko sestaviti koalicijo, tudi zato, ker so številni zavrnili sodelovanje s stranko Smer. Obenem nihče ne želi sodelovati niti s skrajno desno Ljudsko stranko naša Slovaška (LSNS), ki bi lahko postala druga najmočnejša politična sila v državi.