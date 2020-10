Slovaška pričela z množičnim testiranjem vseh prebivalcev

Države po Evropi se z različnimi ukrepi borijo proti koronavirusu. En od tistih, ki jih je premier Janez Janša napovedal tudi pri nas, a je stroka glede tega zelo skeptična, je množično testiranje, s katerim so pričeli na Slovaškem, kjer bodo testirali skoraj pet in pol milijona Slovakov starih med 10 in 65 let. Zdravstvenemu osebju bo na 6000 postajah po državi pomagala policija in vojska, premier Igor Matovič pa meni, da je to edini način, da se izognejo popolni karanteni.