Tujina

Slovaška v omejitev hitrosti na pločnikih, policija miri: Ne velja za pešce

Bratislava, 30. 10. 2025 20.02 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Avtor
Katja Horvat Plevnik
Bodo na Slovaškem po novem pešci kaznovani, če bodo na pločniku prehitri? Vlada je sprejela zakonodajo, ki hitrost premikanja na pločnikih omejuje na največ šest kilometrov na uro, kar je v državi sprožilo val odzivov. Kdo bo hitrost nadziral? Bodo po novem radarji na ljudi prežali tudi na pločnikih? Policija medtem miri: zakon ni pisan za pešce.

hitrost pločniki omejitev Slovaška zakon
SORODNI ČLANKI

Slovaki uvedli najvišjo dovoljeno hitrost na pločnikih

Po središču Ptuja odslej ne hitreje kot 10 kilometrov na uro

KOMENTARJI (4)

Ramzess
31. 10. 2025 10.25
+1
Če je temu tako tako, potem so vsi medijski naslovi, ki so zanimivo enaki (Mockingbird - ptica ponavljačica), lažni in zavajajoči, ker omejajo pešce, ne ...
ODGOVORI
1 0
kr en33
31. 10. 2025 09.43
...toliko o komunistih...
ODGOVORI
0 0
Fomin
30. 10. 2025 21.02
-1
Janseviki
ODGOVORI
0 1
Fomin
30. 10. 2025 21.01
Boste napisali rusija napadla Ukrajino ha ha
ODGOVORI
0 0
