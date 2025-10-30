Tujina
Slovaška v omejitev hitrosti na pločnikih, policija miri: Ne velja za pešce
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Bodo na Slovaškem po novem pešci kaznovani, če bodo na pločniku prehitri? Vlada je sprejela zakonodajo, ki hitrost premikanja na pločnikih omejuje na največ šest kilometrov na uro, kar je v državi sprožilo val odzivov. Kdo bo hitrost nadziral? Bodo po novem radarji na ljudi prežali tudi na pločnikih? Policija medtem miri: zakon ni pisan za pešce.
