Slovaška vlada namerava razpustiti javno televizijo

Vlada v Bratislavi je potrdila predlog zakona , ki ga je predlagala ministrica za kulturo Martina Šimkovičova. Med spremembami, ki jih prinaša predlog, je preimenovanje Radia in televizije Slovaške (RTVS) v Slovaško televizijo in radio (STVR). Generalnega direktorja bi volil devetčlanski svet, pri čemer bi štiri člane imenovalo ministrstvo za kulturo, pet pa parlament.

Ne le ministrica Šimkovičova, tudi premier Robert Fico je vodstvo RTVS-ja večkrat kritiziral, da je do njih pristransko, vendar pa generalnega direktorja in njegove ekipe, izvoljene za mandatno obdobje do leta 2027, zaradi veljavne pravne podlage niso mogli odstaviti.

Opozicijski politiki in novinarji, ki so kritični do vlade, pa že več tednov obtožujejo vladno koalicijo, da želi RTVS, ki v javnomnenjskih raziskavah velja za objektivnega in zaupanja vrednega, zamenjati s propagandnim medijem, naklonjenim vladi.