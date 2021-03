Slovaška vladna kriza se z novimi odstopi ministrov še poglablja

Slovaški minister za zunanje in evropske zadeve Ivan Korčok in minister za izobraževanjeBranislav Grohling sta zadnja, ki sta danes sporočila, da zaradi sporov v vladi, ki so se razvneli predvsem zaradi premierjeve odločitve za nakup ruskega cepiva proti covidu-19 Sputnik V, zapuščata koalicijsko vlado štirih strank. Slovaški zunanji minister Korčok je cepivo Sputnik V označil za "hibridno vojno orodje".

Doslej je 16-člansko slovaško vlado pod vodstvom Matoviča zapustilo šest ministrov, med njimi minister za zdravje. Kritiki Matoviču očitajo slabo komunikacijo ter politične napake v času epidemije covida-19. Slovaška se trenutno sooča s tretjim valom epidemije in ima tretji največji delež smrti covidnih bolnikov glede na število prebivalcev na svetu.