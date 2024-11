Slovaški diplomat o odnosih z ZDA: 'Pogovarjati se moramo kot zavezniki'

Glede Kitajske, ki jo je označil za najzahtevnejšo trgovinsko partnerico, pa je poudaril, da mora EU uravnotežiti trgovinske odnose z njo. "To pomeni, da moramo biti bolj odločni pri soočanju s kitajskimi strukturnimi neravnovesji in nepravičnimi praksami," je povedal kandidat za komisarja.

"Pogovarjati se moramo kot zavezniki," je slovaški diplomat, ki je trenutno kot podpredsednik komisije pristojen za zeleni dogovor in medinstitucionalne odnose, še povedal glede odnosov z ZDA. Obenem je zagotovil, da bo v teh odnosih branil interese EU.

Med prednostnimi nalogami na področju trgovine je izpostavil, da mora ta prispevati h konkurenčnosti, zaščiti evropskih podjetij pred nepravičnimi trgovinskimi praksami in poglobitvi partnerstev. Poudaril je pomen trgovinskih odnosov z ZDA in napovedal, da bo Washingtonu ponudil partnersko sodelovanje ne glede na izid torkovih predsedniških volitev.

"Če bom potrjen za komisarja, bo moja glavna prednostna naloga na vseh področjih spodbujanje enotnosti EU, vključno z okrepitvijo odnosa z Evropskim parlamentom," je Maroš Šefčovič poudaril na zaslišanju v parlamentarnih odborih za mednarodno trgovino in za ustavne zadeve.

Šefčovič je prav tako napovedal, da si bo prizadeval za pospešitev sklepanja prostotrgovinskih sporazumov s tretjimi državami oziroma regionalnimi organizacijami. Predvsem francoske evroposlance je zanimal sporazum z južnoameriškim Mercosurjem, pri čemer jim je kandidat zagotovil, da jih bo seznanil z vsemi podrobnostmi še pred sklenitvijo. Če bo potrjen, bo Šefčovič pristojen tudi za odnose komisije z drugimi institucijami ter preglednost. Evroposlance je zanimalo predvsem njegovo mnenje glede morebitnih sprememb temeljnih pogodb EU, za kar se zavzema tudi parlament.

Komisarski kandidat je spomnil na izjavo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da je komisija pripravljena podpreti spremembo pogodbe, če bo to prispevalo k boljšemu delovanju EU. Obenem je poudaril, da imajo odločilno vlogo pri tem države članice.

Sam je kot primer, kjer bi bilo mogoče poenostaviti postopke, izpostavil proces širitve EU, kjer morajo države članice soglasno potrditi odprtje in zaprtje vsakega od približno 35 poglavij v pogajanjih z državo kandidatko. O vmesnih korakih bi lahko odločale s kvalificirano večino, je menil, a dodal, da je treba razpravo o tem še opraviti.

V odborih Evropskega parlamenta so se tako začela zaslišanja 26 komisarskih kandidatov. Sočasno z zaslišanjem Šefčoviča je potekalo še zaslišanje komisarskega kandidata za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport Glenna Micallefa iz Malte. Zdaj bodo pristojni odbori, ki so ju zaslišali, ocenili njuna nastopa. Za uspešno opravljen preizkus potrebujeta podporo skupin, ki imajo v odborih dve tretjini članov. Če niso bili zadovoljni z odgovori, jima lahko pošljejo tudi dodatna vprašanja ali ju povabijo na dodatno zaslišanje.