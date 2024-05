Slovaški premier Fico po atentatu v kritičnem stanju

Po poročanju markiza.sk so odjeknili štrije streli, ko je Fico stopil med množico. TA3 poroča, da naj bi bil ranjen v trebuh in roko. Varnostniki so nato Fica dvignili, naložili v avtomobil in odpeljali. Po poročanju tnovniy.sk so ga s helikopterjem prepeljali v bratislavsko bolnišnico Kramar. Iz kabineta slovaškega predsednika vlada se sporočili, da je Fico v kritičnem stanju. Ob prihodu v bolnišnico je bil sicer pri zavesti.

Napad na Fica je obsodila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen . "Takšna nasilna dejanja nimajo prostora v naši družbi in spodkopavajo demokracijo, naše najdragocenejše skupno dobro. Moje misli so pri premierju Ficu in njegovi družini," je zapisala na omrežju X.

Predsednica Zuzana Caputova je obsodila "brutalen in neusmiljen" napad na premierja. "Šokirana sem," je dejala. "Robertu Ficu želim veliko moči v tem kritičnem trenutku in hitro okrevanje po napadu."

Odzval se je tudi že predsednik slovenske vlade Robert Golob. "Pretresen sem nad dogajanjem na Slovaškem. Ostro obsojam napad na slovaškega kolega Roberta Fica in mu želim čim prejšnje okrevanje."

Slovaške opozicijski stranki, Progresivna Slovaška in Svoboda in Solidarnost, sta odpovedali protest proti kontroverznemu zakonu, s katerim želi Fico temeljito prenoviti javno radiotelevizijo, to pa naj bi po mnenju opozicije zagotovilo vladi popoln nadzor. "Absolutno in ostro obsojamo nasilje in današnje streljanje na premierja Roberta Fica," je dejal voditelj napredne Slovaške Mihal Simečka. "Hkrati pozivamo vse politike, naj se vzdržijo vsakršnih izrazov in korakov, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu povečevanju napetosti."

Fico se je sicer po lanskih septemberskih volitvah skupaj s svojo levo stranko Smer vrnil na oblast. Kampanjo je gradil okrog zaustavitve dobave orožja Ukrajini in dosega mirovnega dogovora med sprtima stranema. V zadnjih tednih so proti njegovi vladavini potekali protesti. Njegovi kritiki so mu očitali, da bo Slovaška pod Ficovim vodstvom opustila prozahodno usmeritev države in sledila smeri Madžarske pod premierjem Viktorjem Orbanom.