Slovenca na Hrvaškem v kombiju prevažala skoraj pol tone marihuane

Hrvaška policija je prijela 41-letnega državljana Slovenije in 29-letnega državljana Bosne in Hercegovine zaradi tihotapljenja mamil. Policija ju je ustavila v četrtek v občini Kraljevec ob Sotli ob hrvaško-slovenski meji, medtem ko sta v kombiju prevažala 481 kilogramov marihuane, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo.

Kot so navedli na spletni strani notranjega ministrstva, sta moška skupaj nabavila večjo količino marihuane, na kakšen način, pa še niso ugotovili. Ko so ju policisti ustavili v kraju Radakovo nedaleč od Bizeljskega, sta imela v kombiju v več paketih 481 kilogramov marihuane.

Vrednost zaplenjenih mamil naj bi po ocenah policije znašala med pet in sedem milijonov kun (med 675.000 in 945.000 evrov). Objavili so tudi videoposnetek, v katerem je videti več plastičnih vrečk, v katerih so zasežena mamila.