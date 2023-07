Slovenca udeležena v nesreči, njun pes izginil neznano kam

"Dragi prijatelji, pišem vam iz Slovenije. Moji starši so imeli hudo nesrečo na avtocesti od Karlovca proti Ogulinu, zdaj so v bolnišnici. Potrebujem vašo pomoč," je v objavi na Facebooku uvodoma zapisal sin poškodovanih Slovencev.

Karlovška policijska uprava je za RTL pojasnila, da je bil slovenski par v nesreči lažje poškodovan. Obveščeni so tudi o izginotju psa in ga iščejo. Po informacijah RTL so sicer Slovenca že odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo.