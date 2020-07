Slovenci imajo na Hrvaškem kar 110.000 hiš in stanovanj

Časnik Večernji list poudarja, da na Hrvaškem ni razloga za zaskrbljenost, da bo Slovenija med pandemijo covida-19 prepovedala svojim državljanom vstop na Hrvaško, saj bo varovala interes svojih državljanov lastnikov nepremičnin v sosednji državi. Dodaja, da so Slovenci kupovali počitniške hiše na Hrvaškem še v času Jugoslavije.

Slovenski državljani so od leta 2013 na Hrvaškem, ko je ta država vstopila v EU, kupili 9439 nepremičnin, kažejo podatki hrvaške davčne uprave. Po neuradnih ocenah so Slovenci skupno lastniki približno 110.000 nepremičnin na Hrvaškem, večinoma hiš in stanovanj ob hrvaški obali. Številni nepremičnine posedujejo iz časov nekdanje skupne države.

Slovencem glede na nakupe nepremičnih na Hrvaškem v zadnjih sedmih letih sledijo nemški državljani. Večinoma gre za počitniške objekte, stanovanja in apartmaje, skupno 4969 nepremičnim. Na tretjem mestu so Avstrijci z 2867 nepremičninami, sledijo Italijani s 1612, Švedi s 1232 in Madžari z 949, je objavil Večernji list na podlagi podatkov hrvaške davčne uprave o plačanih davkih.

Izpostavlja, da imajo tuji državljani na Hrvaškem koristi, ker država ni uvedla davka na nepremičnine. Navedli so, da ima manj kot 4400 lastnikov iz drugih držav prijavljeno oddajanje turističnih objektov v najem in za to na Hrvaškem plačujejo davek.

Hrvaška državna uprava po navedbah omenjenega časnika nima podatkov o vseh lastnikih nepremičnin na enem mestu. Pričakovati je, da bodo natančne podatke dobili po popisu prebivalstva, ki ga na Hrvaškem načrtujejo prihodnje leto. Ob zadnjem popisu prebivalstva je bilo na Hrvaškem skupno nekaj manj kot 250.000 počitniških objektov.