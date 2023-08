Slovenci kljub podražitvam in neurjem množično kampirajo na Hrvaškem

Slovenci so drugi najštevilčnejši gosti v hrvaških kampih, od katerih jih je polovica v Istri. Od začetka leta do sredine avgusta jih je bilo dva odstotka več kot v enakem obdobju lani. Nekaj so jih odgnala neurja, s problematiko katerih se v Kamping zvezi Hrvaške že ukvarjajo.

icon-expand Kampiranje na Hrvaškem FOTO: Shutterstock

Hrvaška ima skupno 833 kampov, ki lahko sprejmejo do 255.181 ljudi. Do 13. avgusta so gosti v kampih ustvarili okoli 14,5 milijona nočitev. Lani so jih v celotnem letu skupno 21,4 milijona. Od letošnjih 14,5 milijona nočitev so jih več kot 2,37 milijona ustvarili Slovenci, kar je za slabega pol odstotka več kot v enakem obdobju lani. Slovenskih gostov je bilo sicer v tem obdobju 401.308, kar je za dva odstotka več kot lani. Na prvem mestu so bili s 700.000 prihodi in petimi milijoni nočitev Nemci. Največje število in najkakovostnejše kampe je po besedah direktorja Kamping združenja Hrvaške Adriana Palmana mogoče najti v Istri, ki pokriva 48 odstotkov zmogljivosti kampiranja in ustvari 52 odstotkov vseh nočitev v kampih v državi. Sledi Kvarner z otoki oz. Primorsko-goranska županija, ki pokriva 18 odstotkov kapacitet in 19 odstotkov nočitev, najmanj kampov, 2,6 odstotka, pa je v notranjosti države, kjer ustvarijo dva odstotka nočitev v kampih. Gostje lahko v kampih bivajo v šotorih, prikolicah, avtodomih, objektih za glamping in mobilnih hišicah ter celo v apartmajih. Obiščejo jih lahko tudi zunanji gosti, pri čemer morajo pogosto plačati za vstop v kamp.

Mediji so v preteklosti že večkrat pisali, da nekateri hrvaški kampi zaračunavajo kopanje na plaži, čeprav so vse hrvaške plaže javne in je zaračunavanje vstopa nanje prepovedano. Palman pri tem opozarja na napačno razumevanje. "Dejstvo je, da velik del javnosti žal ne loči med vstopom in uporabo objektov kampa ter dostopa do same plaže. Kampi nikoli niso zaračunavali kopanja na plaži in ga tudi ne bodo, vsi pa lahko pridejo do plaže po pomorskem dobru, torej obalnem pasu. Pravzaprav so vse plaže na Hrvaškem, razen redkih izjem, ko gre za nudistične plaže, v širini pomorskega dobra javno dostopne in bodo takšne tudi ostale," je pojasnil. Pri tem je poudaril, da je kamp poslovni objekt in je normalno, da mora nekdo plačati vstop ter uporabo vsebin in storitev kampa, ki ima svoje stroške. "Kamp je komercialni objekt, ki svoje storitve zaračunava tako za svoje goste v namestitvi kot za dnevne goste, ti pa lahko uporabljajo objekte in storitve kampa, kot so bazeni, vodni parki, igrišča in sanitarije," je dodal. Po Palmanovih besedah se priljubljenost posameznih vrst namestitev v kampih sicer skozi leta spreminja. "Tako smo imeli leta, ko je bil absolutni hit glamping, in leta, ko so bile hit mobilne hišice. Zdaj, po pandemiji, se spet tako kot redkokdaj prej krepi trend potovanja z avtodomom in novih generacij, ki so odkrile kampiranje in spanje v šotorih in kamp prikolicah," je pojasnil. Nočitev v hišici za 300 evrov upravičena Kamp ima po hrvaški zakonodaji lahko le do 40 odstotkov mobilnih hišic glede na skupno število parcel. Po ocenah Kamping združenja Hrvaške je v ponudbi okoli 14.900 mobilnih hišic oz. okoli 17 odstotkov od skupnega števila parcel v hrvaških kampih. Sledi okoli 1000 namestitvenih enot v glamping objektih in okoli 550 prikolic ter 60 šotorov za najem. Gostom je na voljo tudi okoli 1500 bungalovov ali apartmajev.

icon-expand Počitnice FOTO: 24ur.com

Število mobilnih hišic in glamping objektov vsako leto raste, rastejo pa tudi cene njihovega najema. Povprečna cena mobilne hišice po besedah direktorja Kamping združenja Hrvaške v sezoni znaša med 220 in 300 evrov, kar je več kot prej, a za to po njegovem mnenju obstajajo upravičeni razlogi od inflacije naprej. Dvig cen po njegovih besedah sicer ni negativno vplival na število nočitev v kampih, saj so kumulativno na lanski ravni. "Ko govorimo o cenah, je jasno, da je cene vedno treba gledati v kontekstu ponudbe in ravni kakovosti, pa tudi povpraševanja. Če se kakovost sreča z visoko ceno in obstaja kupec, ki je pripravljen plačati za to, je to optimalno poslovanje in optimalna tržna pozicija," je pojasnil Palman. Ob tem je dejal, da so hrvaški kampi sicer res med najdražjimi v Evropi, a so obenem tudi v samem vrhu kakovosti. Hrvaška ima po njegovih navedbah 47 odstotkov zmogljivosti v štiri- in petzvezdničnih kategorijah, "kar je verjetno evropski rekord". Pred 10 leti je bil njihov delež 18-odstoten. Cene letos niso bile edini negativni dejavnik, ampak so veliko nevšečnosti povzročala tudi neurja. Letos poleg visokih cen težavna tudi neurja Turistični rezultati so po Palmanovih besedah kljub temu stabilni in na ravni pričakovanj. "Bilo je nekaj primerov predčasnih odhodov ali poznih prihodov zaradi izogibanja neurjem, bili so predvsem odhodi slovenskih gostov zaradi velikega neurja in škode v Sloveniji in podobne situacije, a vse to v relativno skromnem obsegu, ki ne vpliva na splošne rezultate," je pojasnil.

icon-expand Podrto drevje v Savudriji FOTO: Bralka

Hrvaški kampi so to sezono imeli relativno srečo, saj jih je bilo močneje prizadetih le nekaj. "V vseh primerih se je osebje kampa odzvalo hitro, gostje so bili več kot previdni in pripravljeni sodelovati, po naših informacijah pa je bila neposredna škoda na opremi gostov v večini primerov v veliki meri takoj pokrita," je pojasnil Palman. Kampiranje v ekstremnih vremenskih razmerah, na primer ob neurjih, prinaša določena varnostna tveganja, zato Kamping združenje Hrvaške v zvezi s to problematiko trenutno pripravlja varnostna priporočila in predloge postopkov ravnanja v primeru neurja, ki bodo v naslednji sezoni na voljo tako samim objektom kot gostom kampa.

icon-expand Kampiranje na Hrvaškem FOTO: Shutterstock