Tujina

Slovenci med poročnimi obredi vlamljali v vozila, eden napadel policista

Karlovac, 03. 11. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 27 minutami

Karlovaška policija je izvedla kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj, za katera so osumljeni štirje slovenski državljani. Osumljeni so namreč, da so med več poročnimi obredi vlamljali v avtomobile in iz njih kradli denar in vredne predmete. Skupna materialna škoda je ocenjena na okoli 5900 evrov. Eden od Slovencev je osumljen tudi kaznivega dejanja napada na uradno osebo. Četverica ni v priporu, policija je sprožila iskalno akcijo.

Policisti policijske uprave Karlovac poročajo, da iščejo štiri slovenske državljane, ki so osumljeni več kaznivih dejanj. Med poročnimi obredi naj bi namreč vlamljali v avtomobile ter iz njih kradli gotovino in druge vredne predmete.

Policija sumi, da je 23-letni Slovenec v noči s 17. na 18. maj na parkirišču v Dugi Resi z za zdaj neznanimi osebami vlomil v dva avtomobila s karlovškimi registrskimi tablicami ter iz njiju ukradel denar. Podobno naj bi z neznanimi sostorilci storil v noči s 7. na 8. junij na območju Ozlja. Takrat je bilo vlomljeno v dve vozili karlovških registrskih tablic in v avtomobil s slovensko registracijo. Iz avtomobilov je tudi takrat izginil denar.

Poročni sprevod
Poročni sprevod FOTO: Shutterstock

Štirje slovenski državljani (stari 23, 20, 19 in 28 let) so ob tem osumljeni tudi, da so v noči na 14. junija v Dugi Resi vlomili v šest avtomobilov s karlovaškimi, splitskimi in avstrijskimi registracijami. Policija je sporočila, da je četverica osumljena, da so dvema hrvaškima državljanoma iz dveh vozil ukradli denar.

Policisti policijske uprave Karlovac so sicer 20-letnika takrat med kaznivim dejanjem zalotili, a se je Slovenec aretaciji izognil tako, da je policista pošprical z neznano snovjo. Policist je ob tem utrpel lažje telesne poškodbe, 20-letnik pa je z ostalimi osumljenci pobegnil.

Kot so sporočili hrvaški policisti, je v dogodkih nastalo za okoli 5900 evrov materialne škode.

Na Občinsko državno tožilstvo v Karlovcu so zoper štiri slovenske državljane vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude tatvine, 20-letnik pa je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo.

Moški trenutno niso v priporu, policija pa je razpisala iskalno akcijo.

