Slovenci med poročnimi obredi vlamljali v vozila, eden napadel policista

Policisti policijske uprave Karlovac poročajo, da iščejo štiri slovenske državljane, ki so osumljeni več kaznivih dejanj. Med poročnimi obredi naj bi namreč vlamljali v avtomobile ter iz njih kradli gotovino in druge vredne predmete.
Policija sumi, da je 23-letni Slovenec v noči s 17. na 18. maj na parkirišču v Dugi Resi z za zdaj neznanimi osebami vlomil v dva avtomobila s karlovškimi registrskimi tablicami ter iz njiju ukradel denar. Podobno naj bi z neznanimi sostorilci storil v noči s 7. na 8. junij na območju Ozlja. Takrat je bilo vlomljeno v dve vozili karlovških registrskih tablic in v avtomobil s slovensko registracijo. Iz avtomobilov je tudi takrat izginil denar.
Štirje slovenski državljani (stari 23, 20, 19 in 28 let) so ob tem osumljeni tudi, da so v noči na 14. junija v Dugi Resi vlomili v šest avtomobilov s karlovaškimi, splitskimi in avstrijskimi registracijami. Policija je sporočila, da je četverica osumljena, da so dvema hrvaškima državljanoma iz dveh vozil ukradli denar.
Policisti policijske uprave Karlovac so sicer 20-letnika takrat med kaznivim dejanjem zalotili, a se je Slovenec aretaciji izognil tako, da je policista pošprical z neznano snovjo. Policist je ob tem utrpel lažje telesne poškodbe, 20-letnik pa je z ostalimi osumljenci pobegnil.
Kot so sporočili hrvaški policisti, je v dogodkih nastalo za okoli 5900 evrov materialne škode.
Na Občinsko državno tožilstvo v Karlovcu so zoper štiri slovenske državljane vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja hude tatvine, 20-letnik pa je osumljen tudi storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo.
Moški trenutno niso v priporu, policija pa je razpisala iskalno akcijo.
