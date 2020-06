Slovenci minuli konec tedna ustvarili petino vseh nočitev na Hrvaškem

Direktor HTZ Kristjan Staničić je prav tako izpostavil, da je hrvaški sistem zajezitve širitve novega koronavirusa na visoki ravni. Kot je dodal, so zagotovljeni pogoji za varno turistično poletje. Staničić pričakuje, da bodo imeli vsak dan več turistov, obenem pa pričakuje odgovorno vedenje turističnih ponudnikov in turistov, ko gre za spoštovanje vseh epidemioloških ukrepov.

Minuli konec tedna je bilo na Hrvaškem vsak dan približno 210.000 turistov, so v HTZ zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Izpostavili so, da se je začel osrednji del turističnega leta, ter da je Hrvaška ena redkih sredozemskih držav, kjer turizem v tem času živi.

Minuli konec tedna so sicer tuji turisti predstavljali 77 odstotkov turističnega prometa, med njimi samo Nemci (202.000 nočitev) 24 odstotkov, kažejo podatki hrvaškega sistema spremljanja turističnih obiskov in nočitev, eVisitor.

Slovenske nočitve (168.000) predstavljajo petino vseh nočitev na Hrvaškem med 19. in 22. junijem. Bilo je tudi 79.000 avstrijskih in 63.000 čeških nočitev, kar predstavljata devet oz. sedem odstotkov vseh nočitev, so objavili.

Največ nočitev je bilo v Istrski in Primorsko-goranski županiji, na kateri je skupaj padlo 55 odstotkov vseh nočitev minulega vikenda. Ko gre za posamezna mesta, je na prvem mestu Rovinj s 44.000 nočitvami. Sledijo otok Vir, občina Medulin, otok Mali Lošinj in Poreč, ki so imeli med 35.000 in 25.000 nočitev.

Več kot 30 odstotkov vseh nočitev je bilo v zasebnih namestitvah, nekaj več kot četrtina v kampih, približno 13 odstotkov pa v hotelih.