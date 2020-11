Slovenci na Dunaju opisujejo kaos: Slišijo se sirene, helikopterji preletavajo nebo

Tudi študent Jure pravi, da je trenutna situacija precej kaotična. "Poročajo o več napadalcih, ki so razdelili po mestu. Sam nisem bil v središču dogajanja, prebivam pa precej blizu. Vse se je začelo na Schwedenplatzu, ki je zaradi bližine centra vedno poln ljudi. Po neuradnih informacijah so se nato napadalci razdelili v dve (ali več) skupini. Ena izmed skupin naj bi zajela talce v priljubljeni nakupovalni ulici, medtem ko naj bi drugo vstopila na metro."

Stanje na Dunaju je alarmantno, pravi bralec Uroš , ki nam je poslal posnetek z ulice pod stavbo kjer preiskujejo lokale. " Po poročanju o napadu se je policija pojavila na vseh koncih mesta. Trenutno preiskujejo predvsem predel v okolici Mariahilferstrasse. Ljudje so se umaknili, zbežali z ulic. Oboroženi policisti hodijo po ulicah, mesto ves čas preletavajo helikopterji, ulice so polne reševalnih vozil ter policistov," je opisal.

Tudi Tim je dokaj blizu. " Vse, kar je bilo slišati, so bile policijske in sirene reševalcev, ki so hitele mimo naših ulic. Stanje je v naši četrti je mirno, ljudje niso bili na ulicah, tisti mimoidoči pa so tudi kar pospešeno stopili v korak, da pridejo domov."

Sirene se slišijo neprestano, helikopterji preletavajo nebo, pravi tudi Blaž. "Po dogajanju v centru naj bi osumljenci šli na štiri različne konce. Trije so streljali na ljudi v podzemni železnici. Poročajo o zajemu talcev na vsaj dveh mestih. Menda je pol mesta zaprtega, opolnoči pa se začne t. i. lockdown. Kaos!" je opisal.

Suzananam je sporočila, da ima njen sin koncert v dvorani v Konzerhausu. "Vsi so v dvorani, niti publiki, niti orkestru ni dovoljeno, da bi zapustili dvorano. Z njimi je vse ok, je pa vse zastraženo in precej stresno. Tako mi je javil nekaj minut nazaj."

Irena pa ima na Dunaju sestro. "Trenutno so primorani vsi biti doma. Če se le da, naj imajo ugasnjene luči … Še vedno jih lovijo ... zaenkrat nima podatkov, ali je še več mrtvih in koliko je ranjenih. Zjutraj v službo ne sme, saj bi morala na ta tramvaj, na katerem so streljali. Ni varno zapuščati doma niti jutri, pravijo. Helikopter preletava, slišijo se sirene ..."