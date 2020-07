Slovenci na Hrvaškem ustvarili več kot četrtino nočitev do konca junija

Vseh nočitev tujih gostov je bilo 69 odstotkov, med njimi 26 odstotkov slovenskih. Sledijo Nemci (25 odstotkov), Avstrijci (devet odstotkov) ter turisti iz Bosne in Hercegovine in Češke s po sedem odstotkov.

V prvi polovici leta je bilo največ domačih turistov, ki so predstavljali 31-odstotni delež vseh nočitev, je predstavil podatke direktor hrvaške turistične skupnosti (Htz) Kristjan Staničić . Izpostavil je, da so domači turisti nazadnje prevladovali pred več kot desetimi leti.

Nekaj manj kot tri četrtine vseh nočitev je bilo v komercialnih objektih, največ v zasebnih namestitvah (30 odstotkov), hotelih (20 odstotkov) in kampih (16 odstotkov). 24 odstotkov nočitev v prvem polletju je bilo v nekomercialnih namestitvah, trije odstotki pa v navtičnem turizmu.

Najbolj turistično hrvaško mesto v prvih šestih mesecih leta je bil Zagreb, sledijo Rovinj, otok Vir, občina Medulin in Poreč. Nekaj manj kot polovico vseh nočitev so imeli v Istrski in Primorsko-goranski županiji.

Staničić je dejal, da so kazalci za junij nekoliko boljši kot v celotnem šestmesečnem obdobju. V južni slovenski sosedi so tako ustvarili 32 odstotkov števila nočitev iz junija lani. Zabeležili so 892.000 prihodov in 4,8 milijona nočitev, od katerih je 80 odstotkov gostov iz tujine. Med njimi so znova v vrhu Slovenci, in to ob Nemcih in Avstrijcih.

Šef Htz je še izpostavil, da so glede na globalne okoliščine lahko zadovoljni z rezultati, še posebej s tem, da doslej niso imeli nobenega primera okužbe med turisti. Ob tem ocenjuje, da bo Hrvaška letos lahko dosegla najmanj tretjino lanskih turističnih rezultatov. Lani so zabeležili nekaj manj ko 21 milijonov prihodov in 108,6 milijona nočitev.