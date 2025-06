Slovenci na Malti: Sosednji blok je zgrmel k tlom, ljudi evakuirali malo prej

Tam so ugotovili, da naj bi se stavba porušila zaradi nedovoljenega dograjevanja. "To so sicer informacije s TikToka, ampak lastnik in arhitekt naj bi prejela opozorilo, naj tega ne počneta, kljub temu pa naj bi na vrhu stavbe zgradila še dodatni dve etaži. Očitno so bila svarila utemeljena," pove.

V sredo zjutraj so prestrašeni stanovalci opazovali razpoke, ki so se pojavile v njihovih stenah in se počasi širile. Na spletu se je pojavilo tudi več posnetkov. Še istega dne so oblasti stanovalce evakuirale, a so nekaterim tekom dneva dovolile vrnitev v svoja stanovanja v Pacevillu po najnujnejše stvari. To je bilo le nekaj ur preden je stavba ob 22.30 zgrmela k tlom.

"Zjutraj so nam naročili, naj se evakuiramo, popoldan pa so nam dovolili vzeti svoje stvari. Kljub ogromnim razpokam v stavbi," je na spletu dejal francoskogovoreči stanovalec. V so živeli tudi številni tuji študentje, poroča Times of Malta.

Lastnik jezikovne šole je potrdil, da je bilo študentom dovoljeno, da se vrnejo v nevarno stavbo ter dodal, da je šola v zadnjih 15 letih najemala številna stanovanja v stavbi. "Vsi naši učenci so na varnem in dobro. Z oblastmi smo sprejeli potrebne ukrepe, da zagotovimo njihovo varnost in dobro počutje. Vsi so premeščeni v naša druga bivališča," je dejal in dodal, da so vsi učenci polnoletni. Ob zrušenju ni bil sicer poškodovan nihče.

Kot poročajo malteški mediji, je sicer stavba mejila tudi na aktivno gradbišče, kar bi lahko botrovalo k njeni porušitvi, čeprav izvajalec del Excel Developments vztraja, da dela niso mogla povzročiti te tragedije.