Slovenci na pomoč prizadetim v potresu: zbrali že več kot 190.000 evrov

Upanje, da bi izpod ruševin v Turčiji in Siriji izvlekli preživele, počasi ugaša. A kljub temu vsak dan še vedno prihaja do čudežev, ki neumornim reševalnim ekipam dajejo moč za delo na terenu. Slovenske ekipe reševalcev s psi so se sicer že vrnile v Slovenijo, a to ne pomeni, da je Slovenija zaključila tudi s pomočjo. Na letališču v Gazientepu še vedno pomaga slovenski strokovnjak za logistiko, prav tako pa smo Turčiji in tudi Siriji zagotovili materialno in humanitarno pomoč. Tu pa so tudi dobrodelne organizacije. Rdeči križ Slovenije je za žrtve potresov doslej zbral skoraj 70.000 evrov finančne pomoči. Slovenska Karitas pa je že pred tem sporočila, da so do 11. februarja zbrali skoraj 122.000 evrov.

Prejšnji ponedeljek sta jugovzhod Turčije in sosednjo Sirijo prizadela dva močna potresa z magnitudama 7,7 in 7,6. Doslej sta potresa terjala že več kot 37.000 smrtnih žrtev. Pomoč prihaja z vseh koncev sveta, tako humanitarna in materialna kot tudi v obliki reševalnih ekip. Slovenski strokovnjak za logistiko na letališču v Gaziantepu še vedno pomaga pri sprejemu materialne pomoči. V sprejemnoodhodnem centru podporo zagotavlja tudi enotam in lokalnim oblastem.

Pomoč za prizadete po potresu pa še vedno zbirajo tudi dobrodelne organizacije. Pri Rdečem križu so doslej zbrali skoraj 70.000 evrov finančne pomoči. Kot so dejali, so 40.000 evrov že nakazali Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je v pozivu zastavila jasen cilj: "Do 31. decembra 2023 želimo vsa nacionalna društva zbrati 200 milijonov švicarskih frankov – 120 milijonov za Turčijo in 80 milijonov za Sirijo." Po uničujočih potresih je turško društvo Rdečega polmeseca aktiviralo več kot 5500 zaposlenih in prostovoljcev, ki v prizadetih pokrajinah s hrano in vodo, osnovno prvo pomočjo, oblačili in psihosocialno pomočjo pomagajo poškodovanim in tistim, ki so zapustili svoje domove. V tednu dni so razdelili skoraj 25 milijonov toplih obrokov in razdelili več kot 10 milijonov pripravljenih obrokov vsem, ki so varen prostor našli v zavetiščih.

Sirsko-arabsko društvo Rdečega polmeseca je medtem na prizadeta področja poslalo približno 4000 prostovoljcev in zaposlenih, ki so pomoč ponudili skoraj 75.000 ljudem, ki so potrebovali nujno pomoč. "Zdravniške ekipe so skrbele za prvo pomoč, nujne evakuacije in prevoze do bolnišnic. Prostovoljci na terenu so razdelili skoraj 100.000 paketov hrane, vode, osnovnih potrebščin in kompletov prve pomoči ter posredovali pri poizvedovanju in iskanju pogrešanih oseb," so sporočili z Rdečega križa.

Pomagate lahko s poslanim SMS-sporočilom SKUPAJ5 na 1919 in darovali boste 5 evrov, darujete pa lahko tudi z nakazilom neposredno na račun TRR: Namen: "Potres Turčija in Sirija" TRR: SI56 0310 0111 1122 296 SWIFT: SKBASI2X Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana Koda namena: CHAR Sklic: SI00-96891

'Ljudje nujno potrebujejo tudi duševno in psihosocialno pomoč ter podporo' Rdeči križ ob tem sporoča, da so področja, ki so jih prizadeli potresi, opustošena: številne stavbe, šole, domovi, poslovni prostori in ostala nujna infrastruktura so močno poškodovani ali uničeni. Ob tem se v obeh državah soočajo s prenapolnjenimi bolnišnicami in primanjkovanjem kadra, nekatera področja v prizadetih pokrajinah pa so tudi brez tekoče vode, ogrevanja in elektrike. Turško veleposlaništvo v Sloveniji je že sporočilo, da so začasno prekinili z zbiranjem oblačil in hrane za žrtve potresa, da pa trenutno še vedno zbirajo šotore, napihljive podloge za spanje v šotorih, spalne vreče, grelnike na plin, generatorje in odeje. Tisti, ki bi radi pomagali, lahko denar nakažejo tudi neposredno v Turčijo.

Tudi Rdeči križ je poudaril, da so trenutno najbolj potrebna zavetišča, ob tem pa tudi zdravstvena oskrba in sanitetni material. "Ljudje nujno potrebujejo tudi duševno in psihosocialno pomoč ter podporo," so dodali. Prave razsežnosti potresov še niso znane, a kot so poudarili, to je za preživele šele začetek. Za premagovanje te katastrofe pa je ključno sodelovanje: "Nobena humanitarna organizacija se s katastrofo tolikšnih razsežnosti ne more uspešno spopasti sama. Humanitaren odziv in pomoč prizadetim v potresih se ne bosta končala jutri ali čez en mesec. Trajala bosta mesece in leta, saj bodo ljudje našo pomoč potrebovali še dolgo časa." Zato so še enkrat pozvali k podpori in solidarnosti. Slovenska karitas zbrala že več kot 100.000 evrov Sredstva za pomoč prizadetim v potresu pa zbira tudi Slovenska karitas, ki je za ta namen do sobote, 11. februarja, zbrala že 121.985 evrov. Zbiranje se še vedno nadaljuje. "Potrebe so ogromne. Slovenska karitas prosi za nadaljnjo pomoč," so sporočili.

Karitas Sirije je prejšnji petek v sirskem Aleppu razdelila sto paketov s hrano in sto odej. "Takoj so v bližnjih krajih naročili dodatno še hrano za 2000 prehrambnih paketov, 2000 paketov s po šest litrov pitne vode, 500 odej in 500 žimnic ter 600 higienskih setov, ki jih bodo prizadetim s potresom razdeljevali v prihodnjih dneh," so dodali. Polovico te pomoči bo razdeljene na območju Aleppa, polovico v regiji Littoral. Nato pa bodo z nakupi in razdeljevanjem pomoči nadaljevali glede na največje potrebe.

Možnosti darovanja prek SMS-sporočila KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 evrov ali z nakazilom na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA Sklic: 00 626 BIC banke: LJBASI2X Koda namena: CHAR