Slovenci v Riu: Noro vzdušje, razgaljeni ljudje, bleščice in pivo za 80 centov

Govorili smo z več Slovenci, ki so letos pustno rajanje nadomestili z brazilskim karnevalom. "Vzdušje je noro, celo mesto je na ulicah, celo mesto pleše, nori, vsi so veseli in nasmejani. Zunaj so od najmlajših, ki so komaj shodili, pa do mamic z dojenčki, nosečnic in upokojencev ter 80 let starih omic," pravi Matej Simič, ki je v Braziliji prvič, in sicer v družbi prijateljev in domačinov. Da je ljudi ogromno, pravi tudi Nina Stajnko, ki je na dopustu s slovenskimi prijatelji. "Ljudi je ogromno, na Copacabani, kjer stanujemo, so zabave skoraj na vsakem koraku," je povedala. Takoj sta omenila famozne "blocos" oziroma "blokinjo", ulične zabave. Nina pravi, da so predvsem glasne, vzdušje pa je kot Matej ocenila kot noro. Povedala sta, da se takšnih uličnih zabav, ki naj bi jih bilo letos okoli 500, udeleži po več tisoč ljudi. Gre za nekakšno povorko, spredaj so glasbeniki, množice pa jim sledijo in glasno pojejo, plešejo in kot pravi Matej: norijo. Na ulicah se medtem iz sodov prodaja hladna pijača od koktajlov pa do vode. Ulični prodajalci ponujajo tudi prigrizke in karnevalsko opremo, kot so trakci, bleščice in maske za obraz.

Matej, ki dopustuje z domačini, je povedal, da ga je prav presenetilo, da se zabave začnejo že ob sedmih zjutraj, saj da so sicer Brazilci bolj nočni ljudje. "Zbudili smo se že ob pol šestih zjutraj, da smo bili ob sedmih na ulici," je povedal. Pojasnil je, da ulične zabave potekajo čez dan kljub temu, da je izjemno vroče. "Menda lahko v tem delu leta tudi veliko dežuje, mi pa imamo veliko srečo, saj je bilo do zdaj sončno in zelo vroče," pravi Nina in dodaja, da je čez dan okoli 33 stopinj Celzija, ponoči pa se nekoliko ohladi in je okoli 25 stopinj. "Na teh 'blocosih' je občutek, kot da je 40 stopinj in moraš malo paziti, da ne dehidriraš," je pripomnila. Tudi Matej se je strinjal, da "ko si cel dan na soncu, skačeš, plešeš in se opijaš, zna biti kar naporno". 'Veliko več je kriminala, zato je treba biti pozoren' In zakaj se zabave odvijajo čez dan? "Zaradi kriminala," pravi Matej in pojasnjuje, da je zvečer nevarno biti v mestu. "Tudi čez dan so vsi zelo pozorni na svoje premoženje. Telefone, denarnice in dokumente imajo vsi brez izjeme v malih torbicah okoli pasu, ki jih skriješ pod majico ali v hlače," pravi. Povedal je, da se domačini najbolj bojijo, da bi jih obkrožila skupina ljudi in od njih zahtevala denar. "Če jim ne daš denarja, ne bo prišlo do pretepa, ker bodo enostavno izvlekli pištolo. Tega ne govorim iz lastne izkušnje, ampak sem v zadnjih dneh slišal ogromno takšnih zgodb. Tako da smo kljub temu, da se zabavamo, pozorni na to, kaj se dogaja okoli nas," pravi.

"Jaz sem tu z domačini, ki so ves čas pozorni na vse okoli sebe, da ne bi do česa prišlo. Jaz kot Slovenec nisem navajen biti tako pozoren na okolico, ampak me ves čas vsi opozarjajo, naj na primer pazim na telefon. Tudi ko na primer slikam. Možno je, da bi kdo pritekel mimo in ga odnesel," pravi. Pazljivi so torej tako domačini kot tudi tuji turisti. Nina pravi, da se na karnevalu najdejo ljudje z vseh koncev sveta. "Predvsem je veliko špansko govorečih, verjetno iz drugih držav Južne Amerike," pravi. Tudi Matej je na ulicah spoznal ogromno tujcev. "Govoril sem z Latinoameričani, spoznal sem Argentince, Mehičane, Čilence, pa tudi Romune. Pogovarjal sem se z Londončanom, Avstralka mi je ponudila pivo. Tujcev je ogromno, pa tudi Slovenci smo tu," je povedal nasmejano. Kar pa je skupnega vsem, je to, da so vsi našemljeni. 'Tu kostumi več pokažejo kot skrijejo' "Ker je tukaj poletje, je ideja kostumov čisto drugačna. V Sloveniji je občutek, da je pust družinski praznik, otroci se našemijo, gredo okoli po vasi, tukaj pa tega nismo videli. Našemili so se večinoma mladi, bi rekla stari okoli 20 do 35 let," pravi Nina. "Tudi kostumi več pokažejo kot skrijejo, v ospredju sta zabava in alkohol," je povedala. "Tudi pri nas v Cerknici ali na Ptuju se nekateri celo leto pripravljajo na karneval in šivajo kostume, tu pa se mi zdi vse še toliko bolj potencirano, veliko večje," je še dodala. Matej je sicer prepoznal nekaj skupnih točk med njihovim karnevalom in našim pustom, in sicer v tem, da na dan pride neka tradicionalnost. "Tradicionalna glasba in običaji, ki se praznujejo," pravi.

"Tudi to, da se našemimo, je podobno, pa da gledamo neke povorke, maske," pravi in pojasnjuje, da je razlika predvsem v tem, da se pri nas našemimo v like, na primer v policiste, Pike Nogavičke in podobno. "V Braziliji pa je cilj, da si čim bolj pisan, v bleščicah in tudi čim bolj pomanjkljivo oblečen," je povedal. "Seveda smo se tudi mi našemili," pravi Matej. "Obvezna oprema so pisana oblačila, tako da smo si nadeli pisane srajce, perje, namazali smo se z bleščicami in si na obraz prilepili diamante, uporabili smo barve za obraz, nekateri nosijo tudi maske čez oči, ki si jih izdelajo sami ali pa jih kupijo," je razložil. 'Za karto za Sambodrom smo odšteli 450 evrov' Nina je povedala, da so jih najbolj navdušile karnevalske konstrukcije na Sambodromu. "Vsaka je imela drugačno temo – od nogometa do Afrike in feminizma," je povedala. Sambodrom je posebno ograjen karnevalski prostor, kjer potekajo plesna tekmovanja najboljših plesnih šol. Matej je pojasnil, da že pred karnevalom potekajo predtekmovanja, tako da na karnevalu dejansko nastopijo res sami najboljši plesalci. "Mi smo karte kupili dva meseca prej. Obstajajo štiri kategorije, najcenejša ima najslabši pogled na dogajanje, pri najdražjih pa je vključena tudi neomejena količina hrane in pijače. Ko pade tema, okoli sedmih zvečer, se začnejo predstavljati plesne šole, kar traja do približno polnoči, potem sledi še 'afterparty' do jutranjih ur. Za eno noč, za štiri ure plesnih nastopov, 'afterparty' s hrano in pijačo smo plačali, še zdaj me srce boli, 450 evrov. Izbrali smo drugo kategorijo. Treba je vedeti, da je povprečna plača v Braziliji 500 evrov, tako da sem se tudi malo neprijetno počutil, kot kakšen kralj," je povedal in pripomnil, da so nekateri za najdražjo kategorijo odšteli tudi več kot 1000 evrov.

