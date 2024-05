V Biogradu okoli 3000 slovenskih turistov, sezono otvoril popotnik Oliver Tič

Številni Slovenci so prvomajske praznike združili z enim, dvema ali tremi dnevi dopusta in se odpravili na krajši oddih na hrvaško obalo, kjer tako ali tako tradicionalno počitnikuje veliko naših rojakov. V Biogradu domačini že šest let v času prvomajskih praznikov v dobrodošlico turistom organizirajo slovenski vikend. Letošnjo otvoritveno slovesnost je kronal prihod popotnika Oliverja Tiča, ki se je 5. aprila iz domačih Slovenskih Konjic peš odpravil na štiri leta dolgo pot okoli sveta. Trenutno je v Biogradu s 5600 prebivalci, približno 3000 slovenskih turistov, ki jih bodo domačini razvajali z zabavami in drugimi prireditvami.