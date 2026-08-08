Slovencu, ki naj bi umoril Stefanie, pri prevozu trupla pomagala brat in oče?

23. novembra lani je v zgodnjih jutranjih urah nenadoma izginila 31-letna spletna vplivnica Stefanie. Prijatelju je poslala sporočilo, da je po zabavi varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila.

Na begu so nato aretirali njenega nekdanjega fanta, državljana Slovenije. Prijeli so ga ob njegovem gorečem vozilu na območju Slovenije.

Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant.

Po večurnem zaslišanju je Slovenec priznal, da je Stefanie umoril, razkril pa je tudi, da je njeno truplo skril v kovček ter ga zakopal v gozdu v Sloveniji. Avstrijka in Slovenec naj bi se kot par razšla le nekaj dni pred tem.

Moški naj bi 31-letnico po prepiru davil, nato pa njeno truplo prepeljal čez mejo na posestvo svoje babice in ga v kovčku zakopal. Pri tem pa naj bi mu pomagala brat in oče, poroča avstrijski Heute.

Analiza podatkov o sledljivosti telefonov naj bi namreč pokazala, da sta bila tako oče kot brat ob njem v avtomobilu, s katerim je prevažal truplo. Osumljenca naj bi se branila, da nista vedela, da 31-letnik v avtomobilu prevaža truplo in da sta svojemu sinu oziroma bratu le pomagala priti do posestva, saj da poti sam ni poznal.

30-letniku grozi dosmrtna kazen, sojenje pa naj bi se začelo šele pozimi. Tožilstvo trenutno preiskuje, ali je dovolj dokazov za vložitev obtožnice tudi proti njegovemu očetu in bratu.