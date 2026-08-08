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Slovencu, ki naj bi umoril Stefanie, pri prevozu trupla pomagala brat in oče?

Gradec, 08. 08. 2026 09.40 pred enim dnevom 2 min branja 53

Avtor:
N.L.
Stefanie (IG)

Novembra lani je Avstrijo in nato še Slovenijo pretresla nasilna smrt spletne vplivnice Stefanie. 31-letni državljan Slovenije, sicer nekdanji fant pokojne, je policistom priznal, da je dekle umoril, njeno truplo stlačil v kovček in ga zakopal v gozdu na območju Majšperka v Sloveniji. Med osumljenci pa sta še vedno tudi njegov brat in oče.

23. novembra lani je v zgodnjih jutranjih urah nenadoma izginila 31-letna spletna vplivnica Stefanie. Prijatelju je poslala sporočilo, da je po zabavi varno prispela domov, nato so se za njo izgubile vse sledi. V zgodnjem nedeljskem popoldnevu bi morala imeti fotografiranje v središču Gradca, a se tam ni pojavila.

Iskanje pogrešane Avstrijke na območju Slovenije.
Iskanje pogrešane Avstrijke na območju Slovenije.
FOTO: PU Maribor

Na avstrijsko policijo so se, ko je niso mogli priklicati, obrnili družinski člani in sodelavci. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. 

Na begu so nato aretirali njenega nekdanjega fanta, državljana Slovenije. Prijeli so ga ob njegovem gorečem vozilu na območju Slovenije.

Avto osumljenega 31-letnega slovenskega državljana.
Avto osumljenega 31-letnega slovenskega državljana.
FOTO: PU Maribor

Je imel pomoč sorodnikov?

Po večurnem zaslišanju je Slovenec priznal, da je Stefanie umoril, razkril pa je tudi, da je njeno truplo skril v kovček ter ga zakopal v gozdu v Sloveniji. Avstrijka in Slovenec naj bi se kot par razšla le nekaj dni pred tem.

Moški naj bi 31-letnico po prepiru davil, nato pa njeno truplo prepeljal čez mejo na posestvo svoje babice in ga v kovčku zakopal. Pri tem pa naj bi mu pomagala brat in oče, poroča avstrijski Heute.

Analiza podatkov o sledljivosti telefonov naj bi namreč pokazala, da sta bila tako oče kot brat ob njem v avtomobilu, s katerim je prevažal truplo. Osumljenca naj bi se branila, da nista vedela, da 31-letnik v avtomobilu prevaža truplo in da sta svojemu sinu oziroma bratu le pomagala priti do posestva, saj da poti sam ni poznal.

30-letniku grozi dosmrtna kazen, sojenje pa naj bi se začelo šele pozimi. Tožilstvo trenutno preiskuje, ali je dovolj dokazov za vložitev obtožnice tudi proti njegovemu očetu in bratu.

umor Stefanie kriminalistika Avstrija preiskava
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KOMENTARJI53

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.52
10000000 problemov z ženskami ki bi jih morali v otroštvu vzgajat trojno
Odgovori
0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
08. 08. 2026 15.16
kaj je to takega, halo
Odgovori
-3
0 3
Stiva
08. 08. 2026 14.03
Pri nas levakarji pocnejo veliko hujse stvari. Bog ve kaj vse so clani Levice poceli v fotopubu...
Odgovori
-6
3 9
Posteni
08. 08. 2026 16.04
Ja .. ne vem kaj tvoja mama tam pocela potem??
Odgovori
-2
0 2
Spark
08. 08. 2026 13.56
Ne moreš nekoga sploh pa tudi živali kar ubit..Druga zgodba je,kar pa nihče ne piše,da so ženske svetovni problem,ki bi ga bilo potrebno sistemsko od otroštva in v vzgojo reševati in do tega nebi prišlo..
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
08. 08. 2026 12.23
Vse štiri zapret .. še tastaro, če je živa, ker ona je tudi vedela, kdo jo je ubil, kdo jo pomagal odstraniti in zakopati ...
Odgovori
+4
8 4
Hahahhaha
08. 08. 2026 12.13
Po kratkem postopku.. vse za 40 let zapret v samico.
Odgovori
+9
11 2
Dr Dre
08. 08. 2026 12.03
Zakaj ima človek družino, če ne da si med soboj pomagajo v zaporu, vse v ZAPOR..
Odgovori
+9
11 2
medusa
08. 08. 2026 11.51
Sramota za nas!!! Femicidi v porastu in med njimi slovenski moski!!!Sram vas je lahko!!!
Odgovori
+8
11 3
daiči
08. 08. 2026 11.56
Kere to ns? Vse?
Odgovori
+1
5 4
štajerc65
08. 08. 2026 11.56
Ja res. To je vredno obsodbe. Pa se kdaj kdo, ne vem na CSD pa policiji... vpraša kaka je bila tu vloga ženske žrtve?
Odgovori
-2
1 3
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.16
nasilje žensk nad moškimi tudi porašča, vse več udarcev leti, SRAM VASJE LAHKO!!!
Odgovori
+1
6 5
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.16
Vse več je varanja žensk!!! Sram vas je lahko?!?
Odgovori
+3
6 3
Eliza Dupre
08. 08. 2026 13.07
Če nimaš nasilnih tendenc, ni potrebe, da se vžigaš na objave, ki te v tem primeru ne naslavljajo. 🤷
Odgovori
+1
2 1
Delavec_Slo
08. 08. 2026 11.36
Slaba reklama za vw!
Odgovori
+1
4 3
Colgate
08. 08. 2026 11.25
Zapor za vse 3
Odgovori
+9
12 3
nelevnedesen
08. 08. 2026 11.18
osumljenec, sicer policist in član policijske specialne enote Cobra To je iz prejšnjih objav in pove vse
Odgovori
+7
10 3
daiči
08. 08. 2026 11.22
A se ti hecas. Pa nemore tak lolek bit polcaj specjalc, dj ga lomt no.
Odgovori
-1
4 5
daiči
08. 08. 2026 11.16
Zdj pa pomislte kaj si tkole avstrici misljo o ns slovench, sam pomislte.
Odgovori
+1
7 6
Colgate
08. 08. 2026 11.25
@daici Glede na to, da so imeli take pošasti doma ala Hitler in Fritzl, se ne bi obremenjeval s tem
Odgovori
+15
15 0
Kameleon Kiddo
08. 08. 2026 11.45
Isto ko mi o bosancih. In obratno tudi velja. Bolj juzno bolj sproščeno bolj severno bolj zategjeno.
Odgovori
-2
2 4
daiči
08. 08. 2026 11.15
To ti pa je familjija. Scenarij za ksne bl gnusne grozlivke.
Odgovori
+7
9 2
Professor
08. 08. 2026 11.12
Zelenski je v Beogradu...Nimamo nič na to temo ali pa gre za foušijo?
Odgovori
+5
9 4
nelevnedesen
08. 08. 2026 11.29
samo da ne pride k nam.
Odgovori
+5
8 3
nelevnedesen
08. 08. 2026 11.31
Je šel na šolanje kako še več pokrasti. Ukrajina, prva na lestvici po korupciji. Bi bili srbi, ampak so jih ukrajinci podkupili
Odgovori
+3
7 4
Sventevith
08. 08. 2026 11.05
Vsi članki o tem primeru samo z njeno sliko. Zakaj ne objavite slike tistega, ki je to storil? Zaščita morilcev?
Odgovori
+14
14 0
Pravica.
08. 08. 2026 14.46
Drži, vse morilce je potrebno javno objaviti, in ko enkrat (žal) pridejo na prostost, vidno ožigosati, da se takoj ve, da gre za ničvredneže,ki se jih je treba izogibati.
Odgovori
+1
1 0
abc123def456
08. 08. 2026 10.59
srecali so se bolj juzno pojmovanje zensk in bolj severna zakonodaja. verjeten rezultat: dozivljenjska oskrba v majhnem prostoru. v smislu - kdor prej ne misli, lahko potem razmislja.
Odgovori
+5
5 0
PegySue
08. 08. 2026 10.47
V članku je tudi nekaj lepega. In sicer stavek, da "30-letniku grozi dosmrtna kazen..."
Odgovori
+16
17 1
Pravica.
08. 08. 2026 14.46
Škoda, ker pri nas ni dosmrtne kazni.
Odgovori
+2
2 0
brusilec
08. 08. 2026 10.41
temu so pa možgani sesirl... da je moral nujno jo zakopat na parceli od babice in zarad tega potem še obremenil brata in očeta... bolano.. če si dejc, si najdeš drugo.. razumem da se človeku zmeša če ti vzame vse, pobere otroke, bajto... da pa samo ne moreš emocionalno preživet razhoda.. brez da jo ubiješ..?? to moraš bit pa res obupan revček
Odgovori
+17
18 1
Belištumf
08. 08. 2026 10.43
pošast..to je to.
Odgovori
+8
10 2
travc
08. 08. 2026 10.35
Kakšen psihič od osebka.
Odgovori
+13
15 2
Paradox
08. 08. 2026 10.31
Spletna vplivnica.. wow, je to pomemben podatek. Če bi delala v Hofru, bi isto pisali?
Odgovori
+9
15 6
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