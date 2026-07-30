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Slovenec glisiral le 50 metrov od obale: 'Malo nas je zaneslo'

Reka, 30. 07. 2026 12.39 pred 46 minutami 3 min branja 11

Avtor:
M.P.
Kontrola pomorskega prometa

Naši južni sosedje v času poletne turistične sezone še nekoliko bolj poostreno nadzirajo varnost na morju. Med eno od akcij so tako ustavili tudi Slovenca, ki je s svojim čolnom glisiral veliko preblizu obale. "Nismo bili ob plaži, temveč ob skalah, kjer nikoli ni kopalcev, zato nas je malo zaneslo," je turist priznal napako, ki pa bo tudi nekoliko olajšala njegovo denarnico. Do začetka julija so sicer rešili več kot 350 ljudi, šest ljudi pa je umrlo.

Hrvaška pomorska uprava je vzdolž celotne jadranske obale izvedla usklajeno akcijo nadzora pomorskega prometa s poudarkom na varnosti plovbe. Med kontrolo so zabeležili več kršitev zaradi plovbe in glisiranja preblizu obale, pregledali so več plovil in izpostavljali spoštovanje pravil.

"Preverja se dokumentacija ladje in posadke, ustrezna oprema in stanje plovila. Ta ne sme biti preobremenjen. Prav tako so v nočnih razmerah in v primeru glisiranja nad 20 vozlov obvezni varnostni pasovi. A v poletnih mesecih so najpogostejše kazni zaradi glisiranja na razdalji manj kot 300 metrov od obale," je po poročanju portala Net.hr za Lika Club povedal kapitan Tomislav Zrinski.

Akcija je trajala na območju vseh osmih pristaniških uprav, v njej pa je sodelovalo 115 zaposlenih v pristaniških upravah s skupno 35 plovili, ki so skupaj preplula 1441 navtičnih milj. Opravili so 382 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 182 kršitev predpisov, na podlagi katerih so izrekli za 79.208,49 evra glob. Na kraju kršitve so pobrali globe v višini 44.884,24 evra.

Med osebami, ki so dobile kazen, je bil tudi slovenski državljan, ki je glisiral le 50 metrov od obale. "Nisem želel izpasti frajer. Ker smo bili ob skalah, kjer nikoli ni kopalcev, in ne ob plaži, nas je malo zaneslo," je Slovenec priznal napako. Če bo kazen plačal v roku osmih dni, bo ta znašala 280 evrov.

Naleteli tudi na 'šolski primer'

Inšpektor za varnost plovbe Marino Krmpotić ob tem opominja na pravila, ki bi jih morali poznati vsi udeleženci v pomorskem prometu. Plavalci se lahko od obale oddaljijo do 100 metrov, supi do 300 metrov, medtem ko lahko vozniki čolnov plujejo hitreje šele na razdalji 300 metrov od obale. Potapljači morajo biti ob tem označeni z rdeče-belo bojo, vsa plovila pa se mu morajo izogibati na razdalji najmanj 50 metrov.

Zrinski je ob tem spomnil tudi na eno hujših potapljaških nesreč na tem območju. "Pred nekaj leti je v bližini Grgurja umrl 23-letni mladenič, profesionalni potapljač, ki se je potapljal pravilno, označen z bojo, a je kljub temu umrl zaradi neznanega čolna. Do danes še nismo ugotovili, kdo mu je vzel življenje," je povedal.

Med poostrenim nadzorom so ustavili tudi tričlansko družino iz Zagreba, ki je bila na počitnicah v Crikvenici, ki pa so imeli "šolski primer" ustrezno opremljenega plovila. "Žena je pravnica, pravilnik je upoštevala dobesedno. Prva pomoč je bila osvežena, vse, kar je poteklo, smo zavrgli in nadomestili z novim," so povedali.

Po poročanju portala Lika Club so zaposleni v pristaniški upravi po pregledu komentirali, da že dolgo niso naleteli na tako lepo opremljen čoln.

Rešili 350 ljudi, umrlo jih je šest

Pristaniška uprava je poudarila, da v sezoni še niso imeli večjih reševalnih akcij. "Večinoma smo imeli supe, ki jih je odpihnila burja," so povedali ter dodali, da se je pristaniška uprava v zadnjih letih bistveno posodobila.

Po podatkih Lika Cluba je bilo na območju Reke in osmih pristaniških uprav s svojimi podružnicami od začetka leta do 9. julija rešenih več kot 350 ljudi, šest ljudi pa je umrlo. V enakem obdobju lani so medtem rešili 496 ljudi in zabeležili 17 smrtnih žrtev.

Lani so ob tem pristojni opravili več kot 7300 inšpekcijskih pregledov, izterjali pa so več kot 519.500 evrov glob.

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KOMENTARJI11

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Glavni_Baja 1
30. 07. 2026 14.04
će je res, kar je napisano, vsaka čast, slovenec! 😁🦾🥂
Odgovori
0 0
kivzfccz
30. 07. 2026 14.01
Sreča,da ni koga povozil z svojo brezbrižnostjo
Odgovori
+4
4 0
Mikl
30. 07. 2026 13.59
a še gre počasnje ?
Odgovori
0 0
RR7
30. 07. 2026 13.57
Vse lepo in prav. Prav je, da se spoštuje pravila varne plovbe. Ampak vseeno mislim, da bi lahko upoštevali tudi okoliščine. Nevem zakaj nujno plačilni nalog, če glisiraš preblizu obale kjer ni žive duše samo zato ker je obala? Sej razumem, da je inkasantstvo tudi del turistične sezone pa vseeno.
Odgovori
-3
2 5
Uporabnik1921539
30. 07. 2026 14.08
zato,ker 100x lahko ni bilo zive duse 101. pa je lahko mrtev clovek
Odgovori
0 0
Andrej77
30. 07. 2026 13.53
Neglede kdo je, to početje je zelo nevarno in mora se kaznovati. No ja prav bi bilo da ljudem kaj takega niti na misel ne bi prišlo in se ne bi obnašali kod da so sami
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
30. 07. 2026 13.42
Slovenci in predvsem Štajerci so popolnoma nevzgojeni.
Odgovori
+4
9 5
geemale
30. 07. 2026 13.48
pač, nerazvit del SLO... da je še hujše, par kilometrov čez severno mejo vidijo bogato družbo, proti kateri so oz. katera jih ima za .... no ja! In potem sledi psihološka reakcija kot pri otroku, ki pri starših ne dobi priznanja in postane ... slovenščina nima izraza za to, ama ga pa angleščina: pain in the arse
Odgovori
-1
1 2
Jango
30. 07. 2026 13.41
Ja vsak po svoje prilagaja pravila, pa ni važno ali na morju ali na cesti, meni na misel ne pride, da bi glisiral ob obali, glede na prostrano morje, ki ga imajo naši sosedje... pozdravljam tale nadzor in naj kar nadaljujejo...
Odgovori
+7
7 0
lokson
30. 07. 2026 13.34
Slovenec??. Jih vidim vsak dan stotine, kateri počno isto. In ja, med njimi se pač najde tudi Slovenec.
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+3
3 0
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