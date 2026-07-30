Slovenec glisiral le 50 metrov od obale: 'Malo nas je zaneslo'

Hrvaška pomorska uprava je vzdolž celotne jadranske obale izvedla usklajeno akcijo nadzora pomorskega prometa s poudarkom na varnosti plovbe. Med kontrolo so zabeležili več kršitev zaradi plovbe in glisiranja preblizu obale, pregledali so več plovil in izpostavljali spoštovanje pravil. "Preverja se dokumentacija ladje in posadke, ustrezna oprema in stanje plovila. Ta ne sme biti preobremenjen. Prav tako so v nočnih razmerah in v primeru glisiranja nad 20 vozlov obvezni varnostni pasovi. A v poletnih mesecih so najpogostejše kazni zaradi glisiranja na razdalji manj kot 300 metrov od obale," je po poročanju portala Net.hr za Lika Club povedal kapitan Tomislav Zrinski.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club

Kontrola pomorskega prometa Lika Club















Akcija je trajala na območju vseh osmih pristaniških uprav, v njej pa je sodelovalo 115 zaposlenih v pristaniških upravah s skupno 35 plovili, ki so skupaj preplula 1441 navtičnih milj. Opravili so 382 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 182 kršitev predpisov, na podlagi katerih so izrekli za 79.208,49 evra glob. Na kraju kršitve so pobrali globe v višini 44.884,24 evra. Med osebami, ki so dobile kazen, je bil tudi slovenski državljan, ki je glisiral le 50 metrov od obale. "Nisem želel izpasti frajer. Ker smo bili ob skalah, kjer nikoli ni kopalcev, in ne ob plaži, nas je malo zaneslo," je Slovenec priznal napako. Če bo kazen plačal v roku osmih dni, bo ta znašala 280 evrov.

Naleteli tudi na 'šolski primer'

Inšpektor za varnost plovbe Marino Krmpotić ob tem opominja na pravila, ki bi jih morali poznati vsi udeleženci v pomorskem prometu. Plavalci se lahko od obale oddaljijo do 100 metrov, supi do 300 metrov, medtem ko lahko vozniki čolnov plujejo hitreje šele na razdalji 300 metrov od obale. Potapljači morajo biti ob tem označeni z rdeče-belo bojo, vsa plovila pa se mu morajo izogibati na razdalji najmanj 50 metrov.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Pomorska akcija VARNA NAVIGACIJA 2026 Hrvaško ministrstvo za morje

Pomorska akcija VARNA NAVIGACIJA 2026 Hrvaško ministrstvo za morje

Pomorska akcija VARNA NAVIGACIJA 2026 Hrvaško ministrstvo za morje

Pomorska akcija VARNA NAVIGACIJA 2026 Hrvaško ministrstvo za morje







Zrinski je ob tem spomnil tudi na eno hujših potapljaških nesreč na tem območju. "Pred nekaj leti je v bližini Grgurja umrl 23-letni mladenič, profesionalni potapljač, ki se je potapljal pravilno, označen z bojo, a je kljub temu umrl zaradi neznanega čolna. Do danes še nismo ugotovili, kdo mu je vzel življenje," je povedal. Med poostrenim nadzorom so ustavili tudi tričlansko družino iz Zagreba, ki je bila na počitnicah v Crikvenici, ki pa so imeli "šolski primer" ustrezno opremljenega plovila. "Žena je pravnica, pravilnik je upoštevala dobesedno. Prva pomoč je bila osvežena, vse, kar je poteklo, smo zavrgli in nadomestili z novim," so povedali. Po poročanju portala Lika Club so zaposleni v pristaniški upravi po pregledu komentirali, da že dolgo niso naleteli na tako lepo opremljen čoln.

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